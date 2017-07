Außerdem ab Freitag erhältlich: Versengold, The Doors, Less Art, Tyler Leads, Jonah, Peter Maffay, The Fall, The Isley Brothers & Santana etc.

Konstanz (laut) - Snoop Dogg war nie weg, so die Selbsteinschätzung der kalifornische Rap-Legende. Seit Anbeginn des Universums hat es kaum eine Woche der Top 100 gegeben, in der nicht irgendein Popsong einen halbherzigen Gastbeitrag von ihm aufwies, Snoop selbst dagegen meint wohl sein Potential, das die Szene nie verlassen haben soll. Denn, man erinnert sich noch dunkel, bevor Snoop zu einer lebenden Litfasssäule zwischen Werbung, schlechten Filmen, lieblosen Features und langweiligen Reggae-Alben wurde, war er einst einer der bahnbrechendsten und großartigsten Vertretern des Westküstensounds. Nun will er an seine Klassiker-Alben anknüpfen: "Neva Left" soll all das werden, was seine letzten Projekte vermissen ließen: Melodischer, aber dennoch rougher, authentischer G-Funk. Ende Mai schon im Streaming veröffentlicht, erscheint das Album nun auch auf Platte.

Mit "Everything Now" veröffentlichen Arcade Fire ihr nunmehr fünftes Studioalbum. Und weil dem kanadischen Indie-Kollektiv immer schon das Gesamtkunstwerk am Herzen lag, drehte die Band in den letzten Wochen ordentlich am Promo-Rad – spontane Live-Auftritte und die Gründung der fiktiven Everything Now Corporation inklusive.

Der erste Eindruck, den man aus den ganzen vier Vorabsingles seit Anfang Juni gewinnen konnte: Musikalisch bewegt sich die Band in tanzbaren Gefilden zwischen ABBA und den Talking Heads. Thematisch sollen vor allen Dingen die gesellschaftlichen Auswirkungen von Internet und Digitalisierung kritisch reflektiert werden. Bislang deutet natürlich alles darauf hin, als seien Arcade Fire mit "Everything Now" in letzter Konsequenz zu humorlosen, misstrauischen Weltverbesserern geworden, denen nichts wichtiger ist, als ihre Botschaften in Mitsing-Refrains zu verpacken. Ob sich aus diesem Konzept wirklich ein komplettes Album formen lässt, darüber darf man sich noch bis Freitag den Kopf zerbrechen.

Rock-Legende Alice Cooper ließ sich für sein neues Album "Paranormal" nicht lumpen: Billy Gibbons, Roger Glover und U2-Drummer Larry Mullen gaben sich die Ehre. Mullen scheint mit U2 nicht sonderlich ausgelastet zu sein - er trommelte mal eben zehn der insgesamt zwölf neuen Cooper-Tracks ein.

New Entries im Redaktionsradio laut.fm/eins:

SMERZ, 2raumwohnung, Washed Out, Ghostpoet, Mogwai, Steven Wilson, The War On Drugs, Parcels, St. Vincent etc. - täglich um 10, 13, 16 und 19 Uhr.

widget

Alle Neuveröffentlichungen am 28. Juli:

Alice Cooper - Paranormal

Aliocha - Eleven Songs

Amigos - Zauberland

Anchors & Hearts - Across The Borders

Annie Hart - Impossible Accomplice

Arcade Fire - Everything Now

Beat Bronski - The Age Of Reason

Ben Lukas Boysen & Sebastian Plano - Everything

Black Fate - Commander Of Fate

Bycantine - The Cicada Tree

Cage The Elephant - Unpeeled (Live)

Callejon - Fandigo

Carmel - Carmel

Couch Slut - Contempt

Cytotoxin - Gammageddon

Death Eyes - Si La Revancha Fuera Una Opcion

Elisabeth Strid & Anguelov - Leuchtende Liebe

Ereb Altor - Ulven

Esmark - Mara I

Esmark - Mara II

Exotica - Musique Exotique #02

Fake Laugh - Fake Laugh

Glue - Glue

Golden Retriever - Rotations

Holograms - Surrender

In This Moment - Ritual

James Vincent McMorrow - True Care

Jonah - Wicked Fever

Joywave - Content

Juanita Stein - America

Juiceboxxx - Freaked Out American loser

Katie Ellen - Cowgirl Blues

Katie Von Schleicher - Shitty Hits

Kay Rush - Unlimited XIX

Lady Bedfort - Das Grauen Im Keller

Lady Bedfort - Die Blutige Baustelle

Lando Chill - The Boy Who Spoke To The Wind

Lapalux - Ruinism

Less Art - Strangled Light

Little Barrie - Death Express

Manchester Orchestra - A Black Mile To The Surface

Mappe Op - A Northern Star, A Perfect Stone

Marc Marshall - Herzschlag

Mark Fosson - Solo Guitar

Masterplan - Pumpkings

Michael Wendler - Flucht Nach Vorn

Milk Teeth - Be Nice

Mr Lif & Akrobatik - Resolution

Nockalm Quintett - In Der Nacht

Oceans Ate Alaska - Hikari

Order - Lex Amentiae

Oro Swimming Hour - Penrose Winoa

Pamn Pam Ida - Optimist

Pan Daijan - Lack

People Like You - Verse

Pet Shop Boys - Nightlife: Further Listening

Pet Shop Boys - Release: Further Listening

Pet Shop Boys - Fundamental: Further Listening

Peter Maffay - Erinnerungen-Die Stärksten Balladen

Popperklopper - Wolle Was Komme

Projected - Ignite My Insanity

Prong - Zero Days

Rage - Seasons Of The Black

Rex Brown - Smoke On This

Rings Of Saturn - Ultu Ulla

Rob Luft - Riser

Ross From Friends - The Outsiders

Samantha Fox - Play It Again, Sam

Sevdaliza - ISON

Shaman's Harvest - Red Hands Black Deeds

Sheer Mag - Neet To Fell Your Love

Snoop Dogg - Neva Left

Suicideyear - Hate Songs EP

Superpitcher - The Golden Ravedays 7

Sweet Apple - Sing The Night In Sorrow

Terence Fixmer - Force EP

The Doors - Light My Fire

The Fall - New Facts Emerge

The Isley Brothers & Santana - Power Of Peace

The Privateer - The Goldsteen Lay

The Rememberables - The Rememberables

TLC Fam - Isbethelo seGqom

Toddla T - Foreign Light

Tommy Finke - Ein Herz Für Anarchie

Twinsmith - Stay Cool

Tyler Leads - Stay Ugly

Umii - This Time

Various - Manchester, North Of England

Various - Pure Pacha Collection 2017

Versengold - Funkenflug

WEN - Carve + Gaze

You Could Be A Cop - You Could Be A Cop

Zervas & Pepper - Wilderland

Zwanie Jonson - Eleven Songs For A Girl