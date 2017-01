Außerdem ab Freitag erhältlich: AFI, Austra, Django 3000, Pillath, Estikay, Run The Jewels etc.

Konstanz (pabi) - Mit "Anarchie Und Alltag" fährt die Antilopen Gang all das auf, wofür sie 2014 Lorbeeren kassierte und ihre Fanschar um ein Vielfaches vergrößerte: Selbstironie, schräger Humor, Gesellschaftskritik, Blödeleien, aber auch tiefschürfende Themen wie Depression, Suizid und Selbstachtung finden Anklang. All das bettet Panik Panzer in ein warmes, meist von eingängigen Melodien getragenes Klangtuch, das sich durchaus auch zum Randale machen umgestalten lässt.

Nach drei Jahren Pause veröffentlicht der Multi-Instrumentalist Mike Oldfield sein neues Album "Return To Ommadawn". Der Titel rekurriert auf die erfolgreichste Periode in Oldfields Karriere, in der neben "Ommadawn" auch sein größter Erfolg "Tubular Bells" erschien. Und schon die ersten Klänge wecken tatsächlich Erinnerungen an die frühen 70er, wenn Oldfield wenige, nur leicht variierte Leitmotive auf immer neuen Instrumenten aufgreift.

Im Zwei-Jahres Rhythmus seit 2002 begrüßen Marillion ihre Fans zum Marillion-Weekend. An drei Tagen treffen die Fans ihre Band persönlich und an jedem der Abende bietet die betagte Progressive Rock-Band ihrem Publikum eine Liveshow, jeweils mit unterschiedlicher Setlist, bestehend aus von Anfang bis Ende gespielten Alben, Fan-Favoriten und musikalischen Raritäten. Im März 2015 fand dieses Event in den Niederlanden statt, wo die Band eines ihrer erfolgreichsten Alben zum Besten gab: "Marbles". Die Live-Performance erscheint nun als "Marbles In The Park" auch auf CD.

Wer auf das Run The Jewels-Angebot aus dem Dezember, sich "Run The Jewels 3" online zu besorgen, noch nicht eingegangen ist, darf nun CD oder Vinyl ordern.

New Entries im Redaktionsradio laut.fm/eins:

Slowdive, Ivory Clay, Lowly, Schnipo Schranke, Ray BLK, Sampha, Cherry Glazerr, etc. - täglich um 10, 13, 16 und 19 Uhr.

Alle Neuveröffentlichungen am 20. Januar:

Aaron Keylock - Cut Against The Grain

Aerosmith - Get A Grip (Vinyl)

Aerosmith - Done With Mirrors (Vinyl)

AFI - The Blood Album

Alejandro Escovedo - Burn Something Beautiful

Antilopen Gang - Anarchie Und Alltag

ApRon - Auf Dem Ponyhof

As It Is - Okay.

As Lions - Selfish Age

Austra - Future Politics

Aversions Crown - Xenocide

Bic Runga - Close Your Eyes

Bittenbinder - Da Sind Wir

Bob Young - Back In Quo Country

Celine Bonacina & Crystal Quartet - Crystal Rain

Cherry Glazerr - Healed By Metal

Chip Wickham - La Sombra

Courtney Marie Andrews - Honest Life

Damian Marley - Stony Hill

DJ Happy Vibes & ABM Kraft Horst - 19 ½ Jahre – Das Beste Aus Der Radioshow Maximal

Django 3000 - Im Sturm

Dot Hacker - N3

Dream Theater - Live At Budokan (Vinyl)

Dry Dudes - Fairytale

Dusty Springfield - Dusty In Memphis (Vinyl)

Elliott Smith Figure 8 (Vinyl)

Enoq - Zu Schön Um Klar Zu Sein

Eric Lau - Examples

Estikay - Auf Entspannt

Eurythmics - Greatest Hits (Vinyl)

Extramensch - Li (2)

Firewind - Immortals

Fjaak - Fjaak (Vinyl)

Foxygen - Hang

Frank Carter & The Rattlesnakes - Modern Ruin

George Strait - Strait Out Of The Box Vol. 2

Giant Rooks - New Estate

Gina Lisa & Florian Wess - We Love The 90's

Grateful Dead - Grateful Dead (50th Anniversary Deluxe Edition [Vinyl]

Half Japanese - Hear The Lions Roar

Jerry Cantrell - Degradation Trip (Vinyl)

Julie Byrne - Not Even Happiness

Last Autumn's Dream - In Disguise

Le Bang Bang - Pure

Lee Marrow - Greatest Hits & Remixes

Lisa Who - Sehnsucht

Lord Vigo - Blackborne Souls

Loyle Carner - Yesterday's Gone

Marcel Brell - Sprechendes Tier

Marillion - Marbles In The Park

Massive Attack - 100th Window (Vinyl)

Massive Attack - Heligoland (Vinyl)

Michael Chapman - 50

Mick Harvey - Intoxicated women

Mike Oldfield - Return To Ommadawn

Norma Jean Martine - Only In My Mind

Northlane - Discoveries (Vinyl)

Northlane - Singularity (Vinyl)

Paul Weller - Wild Wood (Vinyl)

Paul Weller - Paul Weller (Vinyl)

Piano Magic - Closure

Pillath - Onkel Der Nation

Pink Floyd - A Momentary Lapse Of Reason (Vinyl)

Pink Floyd - The Final Cut (Vinyl)

Portishead - Portishead (Vinyl)

Portishead - Third (Vinyl)

Prodigy Of Mobb Deep - Hegelian Dialect (The Book Of Revelation)

Ronnie Baker Brooks - Times Have Changed

Run The Jewels - Run The Jewels 3

Schafe & Wölfe - Lebenswerk X

Schrottgrenze - Glitzer Auf Beton

Schwartz - Schwartz

Starset - Vessels

The Connells - Stone Cold Yesterday: The Best Of The Connells

The Proper Ornaments - Foxhole

The White Buffalo - Once Upon A Time In The West

Tycho - Epoch

Various - Kontor Trapical 2017

Various - Pacha 2017

Various - Spawn (The Album) [Vinyl]

Various - Urban Dance Vol. 19

Visage - The Wild Life (Best of Versions & Remixes)

Vitalic - Voyager

Wasted Penguinz - Clarity

William Basinski - A Shadow In Time

William Basinski - Choke (Vinyl)

Woods Of Birnam - Searching For William

Wound - Engrained