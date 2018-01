Außerdem ab Freitag erhältlich: Justin Timberlake, BRDigung, Simple Minds, Saxon, Rhye, Long Distance Calling, IAMX, Turbonegro etc.

Konstanz (mrk) - Mit "Man Of The Woods" beliefert uns Justin Timberlake nach über vier Jahren nun mit seinem fünften Longplayer. Laut eigenen Angaben finden darauf traditionell amerikanischer Rock und moderne Musikströmungen zusammen. Die ersten Singles unterstreichen den Mix aus elektronischen Klängen und Akustikgitarre verbunden über die typischen Vocals des mehrfachen Grammy-Preisträgers. Viele Größen der Szene wie Alicia Keys, Pharrell Williams oder Timbaland flankieren dabei die 16 Songs.

Wie das Albumsnippet verrät, gibt sich der Heidelberger Animus im dritten Part seiner "Beastmode"-Palette über düstere Beats wieder recht angriffslustig. Zwischen die aggressiven Lyrics des Rappers mit iranischer Abstammung drängen sich jedoch auch ab und an persönliche Zeilen, die ruhigere Pianosamples bestücken.

Dem Geheimtipp-Status längst entwachsen sind Awolnation. Songwriter Aaron Bruno muss auf Album Nummer drei beweisen, dass er den allgemeinen Lobeshymnen der Vergangenheit weiterhin gerecht wird. Die Vorabsingles "Passion", "Seven Sticks Of Dynamite" und "Handyman" gehen schon mal in die richtige Richtung.

Die Kempener Metal-Rocker von BRDigung präsentieren auf "Zeitzünder" polternde Drums, harte Gitarren und aggressive Texte. Wie ein erster Durchlauf zeigt, trauen sich auch hie und da mal Synthies und Autotune in die sonst so gesellschaftskritische Rockatmosphäre.

"Scheiß Leben, gut erzählt" betitelt Singer-Songwriter und ehemaliger Joko-und-Klaas-Sidekick Olli Schulz seine neue Platte. Glaubt man seiner Ankündigung, handelt es sich um eine "Platte, die du gut beim Autofahren hören kannst." Dabei geht es im Albumteaser sowohl in Elektro-Gefilde als auch mal in Richtung Reinhard Mey. Außerdem bringen die Haudegen von Simple Minds sowie von Saxon wieder neue Schallereignisse auf den Markt, dazu liefert Rhye mit "Blood" gechillten Elektro-Pop.

Neuveröffentlichungen am 2. Februar:

Above & Beyond - Common Ground

Alpenlandler Musikanten - Echt Volksmusik 2018

And The Golden Choir - Breaking With Habits

Animus - Beastmode III

Armen Mira & Ravin - Buddha-Bar

Awolnation - Here Come The Runts

Wally Badarou - Echoes

The Bennies - Natural Born Chillers

Brainticket - Zürich / Lausanne

BRDigung - Zeitzünder

Capitano - Hi!

Chakachas - Chakachas

Chris Gall Trio - Cosmic Playground

Dagadana - Meridian 68

Don Broco - Technology

Field Music - Open Here

Veronika Fischer - Woher Wohin

B. Fleischmann - Stop Making Fans

Die Goldrieder - Schneidig Tirolerisch

Gunslinger - Earthquake In E Minor

Ulla Haesen - Rio

Tim Hart - The Narrow Corner

Heavy Load - Stronger Than Evil

Helge Lien & Knut Hem - Hummingbird

Holler My Dear - Steady As She Goes

Hookworms - Microshift

Hot'N' Nasty - Dirt

IAMX - Alive In New Light

In Vain - Currents Import

Sebastien Izambard - We Came Here To Love

The James Hunter Six - Whatever It Takes

Kyle Craft - Full Circle Nightmare

Laurent De Wilde - New Monk Trio

Lemuria - Recreational Hate

Liam & Ora, Rita Payne - For You (Fifty Shades Freed)

Patrick Lindner - Leb Dein Leben

Listener - Being Empty: Being Filled

Long Distance Calling - Boundless

Stephanie Lottermoser - This Time

Loudstark - Das Eine

Metallica - ... And Justice For All (2LP Re-Release)

Midnight - Sweet Death & Ecstasy

Milk & Sugar - Winter Sessions 2018

Nana Mouskouri - Forever Young

Neuschnee - Okay

John Oates - Arkansas

Original Soundtrack - Blue Planet II

Dan Patlansky - Perfection Kills

Riopy - Riopy

Das Pack - Intelligentes Leben

Poppy Ackroyd - Resolve

The Radar Post - A Good Adjustment To Reality

Rhye - Blood

Roxy Music - Roxy Music (Re-Release)

Saxon - Thunderbolt

Olli Schulz - Scheiß Leben, gut erzählt

Simple Minds - Walk Between Worlds

Slimane - Solune

Sofiane - Affranchis

The Soft Moon - Criminal

Story Untold - Waves

Sugar Ray & The Bluetones - Sugar Ray & The Bluetones

Thor - Electric Eyes

Justin Timberlake - Man Of The Woods

Times - Go! With The Times

Turbonegro - Rock'n'Roll Machine

Various Artists - 80s Chart Hits Vol. 3

Various Artists - Hard Bass 2018

Various Artists - Kontor Festival Sounds 2018 - The Beginning

Various Artists - Movement Vol. 9

Various Artists - Pop Giganten Party Hits

Various Artists - Trance 100 - 2018

The Wake Woods - Blow Up Your Radio

Wee Willie Walker - After A While