Außerdem ab Freitag erhältlich: Airbourne, Andreas Kümmert, In Flames, Abstürzende Brieftauben, Vangelis, Passenger, Shawn Mendes etc.

Konstanz (laut) - Das deutsche Rap-Urgestein zeigt sich so abwechslungsreich und melodisch wie nie: Afrob fliegt mit seinem "Mutterschiff" quer durch alle Rap-Genres. Egal ob es Cloud, Trap, Backpack ("Weltuntergang") oder Streetrap ist – Robbe bedient sie alle. Zudem hat das Kolchose-Mitglied illustre Gäste an Bord, wie seinen Alltime-Buddy Samy Deluxe, Xavier Naidoo und Gentleman.

The Boss is back! Altmeister Bruce Springsteen veröffentlicht anlässlich seiner bald erscheinenden Biografie "Born To Run" das Compilation-Album "Chapter And Verse". Darin befinden sich 18 handverlesene Songs, die sich über eine Zeitspanne von 46 Jahren erstrecken. Unter diesen Songs finden sich auch fünf unveröffentlichte Tracks. Ein Muss für jeden Springsteen-Fan.

Zwei Monate vor Release ihres zwölften Studioalbums "Battles" lassen In Flames ihr bisheriges Schaffen in Form einer Live-DVD Revue passieren. Wie der Name schon sagt, zeichneten die Schweden "Sounds From The Heart Of Gothenburg" in ihrer Heimatstadt auf. Neben dem anwesenden Publikum beglücken sie jetzt auch internationale Wohnzimmer mit ihren Livequalitäten. So gemixt die Erwartungen ob der neuen Singles sein mögen – die DVD macht doch irgendwie Lust auf mehr.

Nach ihrem Viral-Video zum Song "Nie Wieder Pegida" folgt nun das Album "Doofgesagte Leben Länger", das erste Album der Abstürzenden Brieftauben seit 22 Jahren. Ob Andreas Kümmert so lange durchhält ist noch lange nicht raus. Ist doch doch der "The Voice Of Germany"-Sieger und ESC-Verweigerer vor allem dafür bekannt, nicht jeden Scheiß mitzumachen. Aber offensichtlich geht es dem empfindsamen Blues-Boy wieder blendend, sein drittes Album heißt "Recovery Case" ("Gesundung").

Die neuesten Empfehlungen der laut.de-Redaktion im Radio:

Alle Neuveröffentlichungen am 23. September:

4 Promille - Reset (EP)

Abstürzende Brieftauben - Doofgesagte Leben Länger

Afrob - Mutterschiff

Airbourne - Breakin' Outta Hell

All Diese Gewalt - Welt In Klammern

All Time Low - Straight To Dvd II: Past, Present, And Future Heart

Allegaeon - Proponent For Sentience

Andreas Kümmert - Recovery Case

Billy Bragg & Joe Henry - Shine A Light: Field Recordings From Great Ame

Bruce Springsteen - Chapter And Verse

Carolin Kebekus - Alphapussy

Chris De Burgh - A Better World

Coroner - Coroner – Autopsy (3 DVDs + CD)

David Bowie - Who Can I Be Now (1974-1976) (Box-Set)

Delerium - Mythologie

DePedro - El Pasajero

Devendra Banhart - Ape In Pink Marble

Devon Allman - Ride Or Die

Dillon - Live At Haus Der Berliner Festspiele

DJ Bobo - Mystorial

Doyle Bramhall II - Rich Man

Dream Theater - Once In A Livetime (Vinyl Re-Release)

Elias Hadjeus - Wir Brauchen Nichts

Enigma - Love Sensuality Devotion: Greatest Hits & Remixes

Enslaved - Vikingligr Veldi (Vinyl Re-Release)

Fäatschbänkler - Mitten In Die Scheibe

Fabrizio Consoli - 10

Fleetwood Mac - Mirage (Vinyl Re-Release)

Frank Zappa - Zappatite - Frank Zappa's Tastiest Tracks

Giraffe Tongue Orchestra - Broken Lines

Gregorian - Live! Masters Of Chant-Final Chapter Tour

How To Dress Well - Care

Idina Menzel - Idina

Imperial State Electric - All Through The Night

In Flames - Sounds From The Heart Of Gothenburg

Insomnium - Winter's Gate

James Horner und Jaime Martin - James Horner: Collage-The Last Work

Joe Bonamassa - Live At The Greek Theatre

John Scofield - Country For Old Men

Kalazh 44 - Diebe Im Gesetz

Kansas - The Prelude Implicit

Kryptos - Burn Up The Night

Lawrence Taylor - Bang Bang (EP)

London Symphony Orchestra und John Williams - Star Wars-Episode IV-A New Hope (Vinyl LP)

Maggers United - Schnaps, Zorn & Zweifel

Marillion - F E A R

Michael Patrick Kelly - RUAH

My Chemical Romance - The Black Parade: Living With Ghosts (10th Anniversary Edition)

Neurosis - Fires With Fires

Noisia - Outer Edges

Norman Keil - #20sechzehn

Operation: Mindcrime - Resurrection

Original Soundtrack - Trolls

Passenger - Young As The Morning Old As The Sea

Pink Floyd - Atom Heart Mother (2016 Edition) (Vinyl Re-Release)

Pink Floyd - Meddle (2016 Edition) (Vinyl Re-Release)

Pink Floyd - Obscured By Clouds (2016 Edition) (Vinyl Re-Release)

Quireboys - Twisted Love

Rag'N'Bone Man - Human

Randy Newman - The Randy Newman Songbook Vol. 3

Randy Newman - The Randy Newman Songbook (Vinyl-Box)

Raveneye - Nova

Riot - Fire Down Under (Re-Issue)

Rolf Zuckowski und seine Freunde - Bei Uns In Der Kita-22 Lieder Im Herbst & Winter

Seventh Wonder - Welcome To Atlanta Live 2014 (CD+DVD)

Shakin' Stevens - Echoes Of Our Times

Shawn Mendes - Illuminate

Simone Sommerland und Karsten Glück & Die Kita-Frösche - Die 30 Besten Traditionellen Kinderlieder Vol. 2

Stanfour - Fireworks – Best Of Stanfour

Stick To Your Guns - Better Ash Than Dust

Stoneman - Steine

The Brew - Shake The Tree

Thomas Godoj - Mundwerk

Vangelis - Rosetta

Vangelis - L'Apocalypse Des Animaux (Vinyl Re-Release)

Vangelis - Earth (Vinyl Re-Release)

Various - Cocoon Compilation P

Various - Kuschelrock 30

Various - Q-Base 2016

Various - Wavemusic Vol. 23

Warpaint - Heads Up