Außerdem ab Freitag erhältlich: Söhne Mannheims, Alexa Feser, Tom Schilling, Bausa, Ray Davies, The Black Angels, Joe Goddard etc.

Konstanz (kil) - Adel Tawil kann sich nicht entscheiden. Nach dem pumpenden Feature-Track "Bis Hier Her Und Noch Weiter" mit KC Rebell und Summer Cem releaste der Ich+Ich-Baba den Song "Gott Steh Bei Mir". Das nachdenkliche Songwriting verfolgt Tawil auch auf seinem neuen Werk "So Schön Anders" mehrheitlich. Riskante musikalische Manöver bleiben die Ausnahme.

Nach ihrer 2015-er EP "Trust Fall (Side A)" kehren Incubus mit ihrem neuen Studioalbum "8" zurück. Von Crossover zu Alternative und Rock, von brachial hin zu fast schon zu allgemeinverträglichen Grooves – seit über 25 Jahren sind die Amerikaner um Sänger Brandon Boyd eine Nummer im Biz. Ihre produktivsten Tage haben sie gleichwohl hinter sich - sechs Jahre ließen sie die Fans warten. Immerhin: Die beiden Vorabnummern "Nimble Bastard" und "Glitterbomb" zeigen, dass Incubus den schmalen Grat zwischen rüden und eingängigen Riffs beherrschen wie eh und je. Mal sehen, ob sie dieses Versprechen auch auf Albumlänge einlösen. Dave Sardy (Marilyn Manson, Rage Against The Machine, Slayer) und, äh, Skrillex haben die Platte co-produziert.

Politische meinungsstarke Töne schlagen Maximo Park auf ihrem neuen Album "Risk To Exit" an. Seit der etwas seichten Platte vor drei Jahren "Too Much Information" ist viel passiert: Der Brexit wurde besiegelt, die Arm-Reich-Schere weitet sich und Populisten erobern die Welt. Die neue Platte handelt deshalb laut Sänger Smith von Empathie, Solidarität und dem Ärger über die elitäre britische Gesellschaftsordnung.

widget

Alle Neuveröffentlichungen am 21. April:

2Pac - 2Pacalypse (Vinyl Re-Release)

Aaron Parks und Ben Street - Find The Way

Actress - AZD

Adel Tawil - So Schön Anders

Adrenaline Rush - Soul Survivor

Alexa Feser - Zwischen Den Sekunden

Alexandra Savior - Belladonna Of Sadness

American Authors - What We Live For

Anna Carina-Woitschack - Ich Wollte Nie Dein Engel Sein

Armin Van Buuren - A State Of Trance 2017

ATB - neXt

Axel Rudi Pell - The Ballads V

Bausa - Dreifarbenhaus

Bee Gees - Timeless: The All-Time Greatest Hits

Bone Man - III

Chantal Acda - Bounce Back

Charlie Watts und The Danish Radio Big Band - Charlie Watts Meet The Danish Radio Big Band

City - Das Blut So Laut (Vinyl-Release)

Close Talker - Lens

Crazy Lixx - Ruff Justice

Danny Bryant - Big

Descendants Of Cain - Conversations With Mirrors

Devil - To The Gallows

Die Heart - Stay Heart

Disbelief - The Symbol Of Death

Dive - Underneath

DJ Bobo - 25 Years-Greatest Hits

Ed Wood Jr - The Home Electrical

Eisenwut - Die Herrschaft Der Leere

Eläkeläiset - Humppa of Finland

Ella Fitzgerald - 100 Songs For A Centennial

Face Down Hero - False Evidence Appearing Real

Far Or Near - Aporia

Farsot - Fail-Lure

Flora Cash - Nothing Lasts Forever

Hubert Von Goisern - Federn Live 2014-2016

Incubus - 8

Joe Goddard - Electric Lines

John Primer & Bob Corritore - Ain't Nothing You Can Do!

Juan Carlos - Carnaval

K's Choice - 25

Kari Ikonen - Ikonostasis

Kim Walker Smith - On My Side

Kyles Tolone - Of Lovers & Ghosts

Labyrinth - Architecture Of A God

Les Discrets - Predatéurs

Ludowic - Elka Village

Mallevs Maleficarvm - Homo Homini Lupus

Marialy Pacheco - Duets

Marsimoto - Green Juice (CD / Vinyl Release)

Mat Reetz - 962

Maximo Park - Risk To Exist

Mesh - Runway

Metallspürhunde - Giftbox

Midnight Rider - Manifestation

Night Demon - Darkness Remains (Vinyl-Release)

Norman Langen - Die Geilste Zeit

Original Soundtrack - One Night Song

Overcoats - Young

Palast - Palast

Parov Stelar - The Burning Spider

Pat Appleton - A Higher Desire

Paul Elstak - b2s Presents Paul Elstak

Pilocka Krach - Sugar Cane & The Lost Amigos

Potter Und Virelles - The Dreamer Is The Dream

Procol Harum - Novum

Ray Davies - Americana

Retrogott & Motion Man - Pen Pals (Vinyl-Release)

Rhino Bucket - Last Real Rock N'Roll

Robyn Hitchcock - Robyn Hitchcock

Ron Sexsmith - The Last Rider

Sheryl Crow - Be Myself

Snetberger und Jormin - Titok

Söhne Mannheims - MannHeim

St. Kitts Orchestra - Isadora

Stevie Wonder - Fulfillingness' First Finale (Vinyl Re-Release)

Stevie Wonder - Hotter Than July (Vinyl Re-Release)

Tabeah - Stars At Eye-Height

Tall Heights - Neptune

Tami Neilson - Don't Be Afraid

Texas - Jump On Board

The Black Angels - Death Song

The Chemical Brothers - We Are The Night (Vinyl Re-Release)

The Ghost Wolves - Texas Platinum

The Henry Girls - Far Beyond The Stars

The Legends - Nightshift

The Raveonettes - 2016 Atomized

The Twang - Wüste Lieder

Tim Vantol - Burning Desires

Tom Schilling & The Jazz Kids - Vilnius

Treat - The Road More Or Less Traveled

Uneven Structure - Le Partition

Vampire - With Primeval Force

Various Artists / The Stooges - Gimme Danger – Music From The Motion Picture

Various - Big City Beats Vol. 26 (World Club Dome 2017 Edition)

Various - Cafe Berlin

Various - Electrostorm 8

Various - Herzberührt – Deutsche Poeten 3

Various - Let's Dance – Das Tanzalbum 2017

Various - Mayday 2017 – True Rave

Various - Northern Soul Floorfillers (Vinyl-Release)

Various - Sunshine Live 60

Waldkauz - Mythos

When Icarus Falls - Resilience

While She Sleeps - You Are We

Xavier Rudd - Live In The Netherlands