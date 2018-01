Cardi B, Kanye, Haftbefehl, GZUZ, Rihanna, Muse, Rammstein, MGMT, Arctic Monkeys, Breeders, Interpol, Ozzy, FKA Twigs: So klingt 2018.

Konstanz (laut) - So soll es sein: 2018 bringt ... Schnappatmung! Zumindest bei der Riege der laut.de-Rapautoren angesichts des fest terminierten Flizzy, Entschuldigung, Freddie Gibbs & Madlib-Nachfolgers zu "Piñata", vor vier Jahren nichts weniger eine der besten Rap-Platten des Jahres. Der erwähnte Fler veröffentlicht wie gesagt auch und steht in unserer Liste zwischen Fanta Vier, Fard und Flexis, die im Autorenkreis jetzt keine ähnlichen Emotionsregungen hervor riefen.

Doch auch im Gitarrensektor herrscht offenbar gute Laune: Tool, haha, 2018 wird ihr Jahr, lachen sie. Bevor dieses Ereignis eintritt könnte zwar glatt noch ein nagelneues Rammstein-Album erscheinen, aber hey, als gesichert gilt immerhin die Niederkunft eines neuen A Perfect Circle-Albums um Tool-Sänger Maynard James Keenan, schließlich gibt es schon neue Songs und auch Tourdaten.

Die Albumvorschau 2018 im Überblick

Metal-Kollege Berger fragt sich, wie die polnische Black/Death-Metal-Institution Behemoth ihr Meisterwerk "The Satanist" toppen wollen, Gölz fiebert MGMT und Rich Brian entgegen, Hennig FKA Twigs, Scheel dem The Damned-Comeback und Gaz Coombes (Supergrass), Lütz wird schon kommende Woche mit Tocotronic beschenkt und Jimeno ist gespannt, ob Left Boy tatsächlich völlig hipster und experimentell wird oder sich wieder durch die halbe Musiklandschaft samplet.

Ein neues Grimes-Album? Geht vermutlich auch mehr in Richtung Tool'sches Wunschdenken. Oder auch nicht, aber wer kann Gölz'sches Social Media-Feedback schon akkurat nachvollziehen: "Sie hat in dem Interview zum Electromagnetic Pulse gemeint, dass sie die Gitarren zurückfahren wird. Wenn man ihre Arbeit mit Trashique für das Tegan And Sara-Coveralbum oder die Produktion für 'Aristophanes' ansieht kann ich mir vorstellen, dass es eine Album mit der Soundästhetik von 'Visions', aber mit etwas industriellerer und harscherer Synth-Kulisse statt den dominanten Samples und dem Songwriting-Skills von 'Art Angels' kommen könnte. Leider gibt es noch nix konkretes, das einzige war ein Instagram-Kommentar, in dem sie gemeint hat, 2018 ist ne neue LP wahrscheinlich startklar".

Cardi B, hat mit der Bruno Mars-Koop "Finesse" nicht nur gerade wieder einen Hit am Start, sie ist seit kurzem auch die erste Frau, die zeitgleich fünf der Top-10-Songs in den US-R&B/Hip-Hop-Charts verbuchen konnte, seit die Liste 1958 ins Leben gerufen wird. Ein Album in 2018 könnte eines der größten Album-Erfolge des Pop-/Hip Hop-Jahres werden.

Auch mit R'n'B-Sängerin Tinashe ist zu rechnen, die beim letztjährigen Roskilde Festival nach Meinung unseres Redakteurs Berger ganz dick abgeräumt hat. Und das neue Olli Schulz-Album formuliert einmal mehr in philosophischer Weise, worauf es uns bei all der neuen Musik am Ende am meisten ankommt: "Scheiß Leben, Gut Erzählt".