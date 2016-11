Gottes Freundin segnet die Fantas, die niedlichste Band der Welt setzt auf die Catterfeld.

Berlin (pabi) - Die Blind Auditions sind gelaufen, Taktik prägte die letzte Episode von "The Voice Of Germany". Alle Coaches haben nur noch begrenzt Platz in ihren Teams und müssen daher besonders gut überlegen, wann sie buzzern und wann nicht.

Die Show beginnt auch gleich mit einem ungewöhnlichen Auftritt: Die drei Schwestern Mimoza, Vjollca und Shkurte singen zusammen "Let It Go" von James Bay und überzeugen damit die Fantas und Yvonne Catterfeld. Von Smudos und Michi Becks Kompliment, "Seid ihr niedlich!", lassen sie sich nicht bezirzen, sie wählen das Konkurrenzteam.

Ziele statt Visionen

Steven Sylvester Ludkowski hat früher nur 'Schrei-Musik' gemacht, sich aber von seinem Bruder überzeugen lassen, normal zu singen. Nach dem Skype-Gespräch mit seinem Bro in Los Angeles zeigt er dann auch, dass er das drauf hat, und bewegt mit seiner Darbietung von Frans "If I Were Sorry" Andreas Bourani und Yvonne Catterfeld zum Buzzern. Da Bourani Ziele hat und Yvonne Catterfeld nur Visionen, entscheidet sich Steven für ersteren.

Gottes beste Freundin

Der Fernseh-Wetterfrosch Tarik Schwenke lässt mit seiner Version von Gary Barlows "Forever Love" die Gemüter der Jury kalt und muss heimfahren. Selina Grinberg aus der Eifel singt regelmäßig in ihrer Kirchengemeinde, um ihrem besten Freund Gott zu gefallen. Mit Frankie Goes To Hollywoods "The Power Of Love" gefällt sie auch Samu Haber und den Fantas. Obwohl Smudo sich etwas über ihren Glauben lustig macht und Samu Haber sie in den Top drei aller bisherigen Kandidaten sieht, bekommen Smudo und Michi Beck Selinas Segen.

Sandrine Wydra versucht sich mit "Work From Home" von Fifth Harmony, überzeugt damit aber keinen Coach. Smudo: "Was nicht geil ist, kann man nicht drücken." Fabian Blesin beweist mit Twenty One Pilots "Stressed Out", dass er sowohl rappen als auch singen kann. Samu Haber und Yvonne Catterfeld wollen ihn deshalb beide haben. Fabian entscheidet sich für Samu, dessen Team dann vollständig ist.

Die Straßenmusikerin Michelle Schulz will bei ihrem Auftritt hauptsächlich "Spaß haben", kommt mit ihrer etwas trägen Version von Elvis' "Jailhouse Rock" aber nicht weiter. Spaß hatte sie vermutlich trotzdem. Yvonne Catterfelds Team vervollständigt Daria Müller. Die zeigt einen guten Auftritt mit Tom Rosenthals "Go Solo".

Bourani lässt es Herzchen regnen

Wawa und Joe, beide 51, singen im Duett mit Gitarrenbegleitung George Ezras "Cassy O", kommen damit aber nicht weiter. Mit Daniel Moczarski macht Andreas Bourani sein Team voll und lässt daraufhin Herzchen für sich selbst regnen. Die Fantas, die eigentlich auch sofort von Daniel überzeugt waren, finden ihre letztes Teammitglied in der Karatekämpferin Marijana Maksimovic, die eine gute Performance von Leona Lewis "Run" zeigt.

Zugabe!

Obwohl jetzt alle Teams vollständig sind, gibt es noch einen Bonusplatz zu vergeben. Den holt sich Jonas Hug mit "Home Again" von Michael Kiwanuka. Bei dem drücken alle Coaches, aber Bourani holt sich den Zuschlag. Klar, der beste Coach, muss natürlich auch einen Kandidaten mehr im Team haben.