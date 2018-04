Nächste Woche erscheint Bayuks Debüt "Rage Tapes". Seht hier die Premiere der neuen Single.

Konstanz (mis) - Nach den bereits bekannten Songs "Old June" und "Haaappiiiiiiiiiiiiinneeeeezz" liefert uns Bayuk einen weiteren Vorboten auf sein Debütalbum "Rage Tapes" am 4. Mai. "The Beasts Have Arrived" ist der bislang ruhigste Song des Wahlberliners, der zwei Jahre an seinem Album arbeitete. Doch wie bisher ist sein experimentierfreudiger Indie-Sound sehr visuell geprägt, als wären grobkörnige Filter oder Unschärfeeffekte für ihn erst erfunden wurden. Der Home-Video-Clip wirft einen Blick zurück in Bayuks Kindheit im Schwäbischen.

Zusammen mit Tobias Siebert (Klez.e, And The Golden Choir) bastelte Bayuk für "Rage Tapes" kleine, faszinierende Track-Sinfonien mit der Narkosewirkung eines Radiohead-Refrains. Nach Tourneen im Vorprogramm von Me And My Drummer, Klez.e und Maeckes beginnt im Mai seine eigene Konzertreise.

15.05. Berlin – Barkett

23.05. Köln, Theater der Wohngemeinschaft

24.05. Chemnitz, Altra

06.06. Leipzig, Horns Erben

20.06. Stuttgart, Café Galao