Der Flowerpornoes-Gründer präsentiert seinen neuen Song. Mit dabei: Desiree Klaeukens.

Duisburg (emi) - Tom Liwa, Gründer der Band Flowerpornoes, veröffentlicht mit dem neuen Song "Schuld" eine ruhige, gewohnt melancholische Gitarrennummer.

Das Video dazu zeigt einen kleinen Jungen, eine Frau (Desiree Klaeukens) und einen Mann bei Nacht an einer befahrenen Straße. Sie posieren abwechselnd mit Anklebe-Schnurrbart und Mützen und halten ernst Schilder mit dem Text in die Kamera: "Zwischen all dem Glas und dem Waschbeton bin ich verbrannt."

Liwa sagt über den Song: "Wenn man sich eines Tages an mich erinnert, als den Typen, der 'Schuld' geschrieben hat, reicht mir das völlig aus. Der Song ist handwerklich große Klasse und was Tobias Levin daraus gemacht hat nochmal eine Liga für sich."