Nach ihrem Smash-Hit "No Roots" bleibt die deutsch-britische Sängerin ihrem Dance-Pop-Konzept treu.

Berlin (ynk) - Die in Frankfurt am Main geborene Alice Merton zählt zu den großen Hoffnungen der zeitgenössischen Pop-Szene Deutschlands: Mit kraftvoller Stimme, eigenem, authentischem Sound und moderner, Synth-Produktionen bewegt sich ihre Musik irgendwo zwischen psychedelisch, eingängig und tanzbar. Ihr Hit "No Roots" erhielt Gold- und Platin-Auszeichnungen und erreichte Platz 2 der deutschen Charts.

Ihr neuer Song "Hit The Ground Running" weist erneut heftigen Ohrwurm-Charakter auf. Neben einem einschlägigen Refrain bleibt auch das aufwändige, durch Lichteffekte und originelle Kamerawinkel interessant gestaltete Musikvideo im Gedächtnis. Den Clip könnt ihr hier in der Premiere sehen:

"Hit The Ground Running" ist die zweite Single-Auskopplung von der im Februar veröffentlichten "No Roots EP". Bleibt abzuwarten, in welche Richtung sich die Karriere der jungen Deutsch-Britin in Zukunft noch entwickeln wird. Aktuell arbeitet Alice Merton an ihrem Debütalbum, das 2018 erscheint.