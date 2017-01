Es kann eben nur einer überleben: Hier kommt der neue Song des Spaghetti Western-Fans Bela B.

Berlin (mis) - Hände hoch, der Bastard schießt wieder! Bela B, seit Wochen als Western-Fan mit dem Live-Hörspielprojekt "Sartana – noch warm und schon Sand drauf" im Land unterwegs, schaute mal wieder in einem Tonstudio vorbei, um das zu tun, was ein Mann im Jahr 2017 tun muss: Über laktosefreie Milch singen.

Heute erscheint die neue Single "Einer bleibt liegen" aus dem kommenden Album "Bastard", das für den 17.2.17 angesetzt ist ("weil wir dachten, Zahlenmystiker sind die kaufstärkste Gruppe von Plattensammlern da draußen – und für die haben wir das organisiert", Bela B). Und hier kommt das Video mit sehr vertrauten Protagonisten - kein Wunder: der Clip entstand in Zusammenarbeit mit Regisseur Florian Moch und der Augsburger Puppenkiste.

Wie nicht anders zu erwarten, liefert der Mann, den sie Pferd nannten, eine aus dem Leben gegriffene Story zu feinstem Country-Galopp, in der sich ein Western-Fan in seine Lieblingsfilme tagträumt, bevor ihn die traurige Realität einholt. Der Song erscheint heute als gute alte 7"-Single und digital. Seine Hörspiel-Tour geht im Februar in diesen Städten weiter.