Fette Gewinnspielaktion zum Jahresausklang.

Konstanz (laut) - Zum Jahresausklang werfen wir noch mal die Lostrommel an und hauen ein besonderes Schmankerl raus:

Ein The Band "The Last Waltz"-Super-Fan-Package.

Das Paket besteht aus

-1 x die Sonderausgabe "The Last Waltz" mit 4xCD und 1xBD

-1 x Kunstdruck in Postergröße

-1 x die neue Biographie von Robbie Robertson "Testimony" (englische Originalausgabe)

Um am Gewinnspiel teilzunehmen schickt einfach die Antwort auf folgende Frage an gewinnen@laut.de: Welcher Regisseur bannte das Abschiedskonzert von The Band auf Film?