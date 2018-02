Große Schmachtfetzen gibt es zuhauf. Wir zeigen euch Liebeslieder, die garantiert in keinem Supermarkt auf euch lauern.

Konstanz (laut) - Am 14. Februar ist Valentinstag. Von vielen als Erfindung der Schokoladen- und Blumenindustrie abgetan, von einigen sehnlichst erwartet. Von anderen total ignoriert.

Von uns natürlich nicht! Denn wie immer schmachtet auch die Musikwelt herrlich im Takt, wenn es darum geht, das Wörtchen "Liebe" an den Mann und die Frau zu bringen. Sind wir ehrlich, 90 Prozent der Popmusik drehen sich um Herzensangelegenheiten, ob positiv oder negativ.

Einen leicht bitteren (bzw. mit Gelierzucker verklebten) Nachgeschmack hinterlassen allerdings die bombastischen Lovesongs, die den Valentinstag Jahr für Jahr umrahmen. Ihr wisst schon, die großen Gefühle der großen Stimmen. "I Will Always Love You" und Konsorten.

Nun, diese kitschigen Schmachtfetzen finden am Valentinstag vielleicht ihre einzige Daseinsberechtigung (aber auch nur zwischen 10 und 15 Uhr, an ausgewählten Plätzen, unter Aufsicht), deshalb wollen wir uns nicht groß darüber aufregen, während wir schachtelweise Rosenblätter futtern. Da in jedem Musikredakteur ein kleiner Romantiker schlummert, haben wir deshalb eine Handvoll Lovesongs zusammengesucht, denen man eher selten in Drogerien, Einkaufszentren und Blumengeschäften begegnet.

Bühne frei für die 25 coolsten, ehrlichsten, traurigsten und schönsten Lovesongs mit dem Anspruch, dass sie nicht von Whitney Houston, Mariah Carey oder Stevie Wonder gesungen wurden.

Die 25 coolsten Lovesongs