Der Berliner trappt im Clip zu "Beverly Hills" ganz nach US-Vorbild. Bei einem aus dem Ruder gelaufenen Fantreffen zeigte er sich weniger weltgewandt.

Berlin (maxi) - Lean vor dem Motel, die ikonische Tankstelle an der verlassenen Interstate: Ufo361 befindet sich in seinem neuem Video optisch tatsächlich auf dem Weg nach Beverly Hills.

Auch textlich finden sich einige Anleihen bei den Größen aus den USA: "Hier zählt nur, ob du Kohle machst. Nein, hier zählt nur ob du Kohle hast. Meine Brüder, dicker, wohn' im Knast. Wenn es sein muss, dicker, Todestrakt. Ja, ich hab' mich selber hochgebracht."

Eine Spur verletzlicher zeigte sich der Kreuzberger bei einem Fantreffen am Sonntag im Görlitzer Park. Das Event kam über soziale Medien ins Rollen und lief anfangs noch harmonisch ab.

Mit zunehmender Dauer wurde die Menge jedoch aggressiver. Anwohner riefen schließlich die Polizei, die mit 50 Einsatzkräften anrückte, um die rund 400 Jugendlichen unter Kontrolle zu bekommen.

Rapper nimmt Reißaus

Der Rapper selbst geriet ob des Aufruhrs in Panik und nahm Reißaus, wie ein Polizeisprecher mitteilte: "Der Herr hatte sich vor seinen Fans in einer Einfahrt versteckt und bat unsere Einsatzkräfte, ihn in Sicherheit zu bringen."

Selbst das Fluchtauto wurde noch von einer beträchtlichen Anzahl an Fans verfolgt. Ufo selbst hatte zu diesem Zeitpunkt sein Lachen aber schon wiedergefunden: