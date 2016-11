Nach der Wahl: Martin Shkreli veröffentlicht sein Wu-Tang Clan-Album. Moby schreibt einen wütenden offenen Brief an die Amerikaner. Miley weint.

Konstanz (pabi) - Einen Tag nach der Wahl weiß Twitter bereits, wer in vier Jahren die Nachfolge Trumps antritt. Und zwar Yeezus persönlich. Bei den VMA 2015 hatte Kanye West verkündet, er wolle für die Präsidentschaft kandidieren. Dem Wettanbieter Coral zu folge stehen seine Chancen dafür nun bei 100:1 - und damit besser, als bei Trumps Kampagnenstart. Bitte erlöse uns Yeezus!

Während sich die einen schon mit Trumps Nachfolge beschäftigen, ist Moby noch tief erschüttert. In einem offenen Brief an Amerika bringt er im Billboard-Magazin seine Enttäuschung zum Ausdruck:

"Amerika, warum fürchtest du dich so vor Fakten? Ihr raucht Zigaretten, im naiven Glauben, dass sie euch nicht töten werden. Ihr esst Müll, im Glauben, dass ihr davon nicht krank und fett werdet. Und jetzt habt ihr Donald Trump gewählt. ... Aber es gibt Fakten: Junk Food macht euch fett und tötet euch. Von Zigaretten bekommt ihr Krebs. Und Donald Trump ist ein Rassist und ein Mysogonist, der unzählige Firmen ruiniert hat und der der schlechteste Präsident sein wird, den unser Land jemals gesehen hat."

Während Moby sich seinen Frust von der Seele schreibt, lässt Miley Cyrus ihren Tränen freien Lauf.

Unterdessen löst Martin Shkreli sein persönliches Wahlversprechen ein. Der Eigentümer der weltweit einzigen Kopie des Albums "Once Upon A Time In Shaolin" vom Wu-Tang Clan hatte angekündigt, das Album zu veröffentlichen, sollte Trump Präsident werden.

Er habe nicht wirklich damit gerechnet, dass Trump gewinne, sagt er nun. Deshalb müsse er sich vor einer Veröffentlichung des ganzen Albums nun zuerst mit dem Clan abstimmen. Ausschnitte von " Once Upon a Time in Shaolin" hat er aber schon gestreamt: