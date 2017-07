Beim einzigen Tourstopp in Deutschland 2017 spielten Bono und Co. auch "Heroes" von David Bowie - mit deutschen Texten!

Berlin (ebi) - 30 Jahre "The Joshua Tree" - das wichtigste Album ihrer Karriere bringen die Iren derzeit zum Jubiläum vor einer 60 Meter-Leinwand komplett auf die Bühne. Gestern machte die "The Joshua Tree Tour 2017" in Berlin Halt - der einzige Tourstopp im deutschsprachigen Raum.

Und U2 wurden dafür im mit 70.000 Fans ausverkauften Olympiastadion gefeiert - trotz Regen. Da passte es, dass sie kurz den Klassiker "Singin' In The Rain" anspielten und anschließend mit "Heroes" noch dem verstorbenen David Bowie huldigten, sogar mit deutschsprachigen Passagen.

"The Joshua Tree" plus ...

Bono und Co. spielen auf ihrer Welttour natürlich nicht nur "The Joshua Tree" komplett. Neben dem gestern begeistert aufgenommenen Opener, dem Klassiker "Sunday Bloody Sunday", umranken Hits wie "New Year's Day", "Mysterious Ways", "Beautiful Day", "Elevation" oder "One" die Platte, die U2 einst zu Superstars machte. Noel Gallagher's High Flying Birds hatten den Abend für die Iren eröffnet.

Passend zum politischen und sozialkritischen Inhalt der Jubiläumsplatte zeigten U2 bei ihrer mehr als zweistündigen Show mit über 20 Songs auch Flagge: Vor 30 Jahren rückte "The Joshua Tree" politisches Bewusstsein ins Scheinwerferlicht des Pop. Für Europa und gegen das Amerika Trumps könnte man gestern Bonos Einlässe zusammenfassen, Berlin sei so etwas wie das "Herz Europas". "The Joshua Tree" hat mittlerweile über 25 Millionen Einheiten verkauft.

Strenge Kontrollen

Ein Konzert dieser Größenordnung findet nach den Vorfällen in Manchester und auch bei Rock am Ring nicht mehr ohne verschäfte Sicherheitsmaßnahmen statt. So war die Polizeipräsenz gestern unübersehbar,strenge Einlasskontrollen fanden ebenfalls statt. Im Stadion waren beispielsweise Handtaschen, Rucksäcke oder Helme verboten.