Die Iren legten zum Auftakt ihrer "eXPERIENCE+iNNOCENCE"-Konzertreise eine beeindruckende Show aufs Parkett.

Tulsa (wink) - Am 2. Mai fiel in Oklahoma der Startschuss zur "eXPERIENCE+iNNOCENCE"-Tour, die U2 am 31. August auch zu uns nach Deutschland führt. Bis zum 5. September werden die Iren hierzulande dann insgesamt sechs Konzerte geben, jeweils zwei in Berlin, Köln und Hamburg.

Zahlreiche Fan-Videos gestatten vorab schon einmal einen Blick darauf, was die fast ausverkaufte Tour zu bieten haben wird. Der "Acrobat" zeigt sich beispielsweise erstmals live inklusive der von der Band angekündigten Augmented-Reality-Effekte.

Selbst bei einem 360°-Konzert ist die Platzwahl für den Zuschauer nicht irrelevant. Wie sich bei der nächsten Aufnahme desselben Stückes zeigt, kam dieser filmende Fan nicht in den Genuss der AR-Spielerei.

Außer der Live-Premiere von "Acrobat" wurden noch weitere Songs mitgeschnitten.

Auch auf Instagram kursieren immer mehr Videos und Fotos vom gestrigen Abend.

#u2 @bokcenter @u2 Ein Beitrag geteilt von Todd Pyland (@toddpyland) am Mai 2, 2018 um 9:06 PDT

#u2 Ein Beitrag geteilt von Price Smolen (@pricesmolen22) am Mai 2, 2018 um 10:13 PDT

Erfrischende Setlist

Nachdem die Band ihre Klassiker bereits bei ihren Konzerten im letzten Jahr abgearbeitet hat, finden sich auf der Setliste dieses Mal erfrischenderweise nur wenige alte Bekannte.

Love Is All We Have Left

The Blackout

Lights Of Home

Beautiful Day

All Because Of You

I Will Follow

The Ocean

Iris (Hold Me Close)

Cedarwood Road

Song For Someone

Sunday Bloody Sunday

Raised By Wolves

Until The End Of The World

Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me

Elevation

Vertigo

Desire

Acrobat

You’re The Best Thing About Me

Staring At The Sun

Pride (In The Name Of Love)

Get Out Of Your Own Way

American Soul

City Of Blinding Lights

Who’s Gonna Ride Your Wild Horses

One

Love Is Bigger Than Anything In Its Way

13 (There Is A Light)