Im rasanten Clip springen die Iren zwischen ihrem Auftritt auf dem Hudson River und Cartoon-Bildern mit Kendrick Lamar hin und her.

Dublin (mrk) - U2 kollaborieren in ihrem Song "American Soul (New York)" mit Kendrick Lamar, der in den Comic artigen Bildern einen Cameo-Auftritt hat. Die Single entstammt dem letztjährigen Album "Songs Of Experience".

Für das Musikvideo arbeiteten Bono und Co. wie auch schon bei "Get Out Of Your Own Way" mit der Broken Fingaz Crew zusammen. In dem schnellen Clip wechseln sich Cartoon-Passagen und Ausschnitte eines Bandauftritt auf dem Hudson River in New York ab.

Ab Ende August kommen U2 im Rahmen ihrer "eXPERIENCE + iNNOCENCE"-Tour für drei Konzerte auch nach Deutschland.