Die "eXPERIENCE + iNNOCENCE"-Tour kommt auch zu uns: 2018 spielen Bono, The Edge, Larry Mullen und Adam Clayton drei Hallenkonzerte.

Dublin (leah) - Die irischen Superstars U2 gehen nach der gefeierten "The Joshua Tree"-Stadiontour im letzten Jahr nun mit ihrem neuen Studioalbum "Songs Of Experience" auf große "eXPERIENCE + iNNOCENCE"-Tour und spielen auch drei Konzerte in Deutschland. Die Kult-Band kommt im Spätsommer für jeweils eine Show nach Hamburg, Berlin und Köln.

31.08.2018 Berlin Mercedes-Benz Arena

04.09.2018 Köln Lanxess Arena

03.10.2018 Hamburg Barclaycard Arena

Der offizielle Vorverkauf startet am Freitag, den 26. Januar, um 10 Uhr auf Ticketmaster. Maximal vier Tickets können pro Besteller gekauft werden.

Ausgewiesene U2-Fans haben ein Vorkaufsrecht, das sich etwas komplizierter gestaltet: Langjährige Fanclub-Mitglieder, die bei U2.com registriert sind, dürfen vom 18. Januar (10 Uhr) bis 20. Januar (17 Uhr) an einem Subscriber-Presale teilnehmen. Wer sich erst vor kurzem registriert hat, darf am 19. Januar bestellen.

Presale für Albumkäufer auf U2.com

Wer das neue U2-Album "Songs Of Experience" vor der offiziellen Veröffentlichung am 1. Dezember über die U2-Website bestellt hat, wird von den Iren ebenfalls belohnt: Die Albumkäufer erhalten laut Veranstalter Live Nation einen Code vom U2-Label Universal Music, der ihnen vom 22. Januar (9 Uhr) bis 24. Januar (17 Uhr) ebenfalls Zugang zu einem Presale gewährt. Das Angebot dort ist auf zwei Tickets limitiert und greift auch nur, solange der Vorrat reicht.

In Sachen Stage-Design setzen U2 auf eine Weiterentwicklung ihrer 360-Grad-Bühne, die sie schon 2015 verwendeten. Die LED-Leinwand sei nun neunmal hochauflösender als damals, so die Pressemitteilung. Die Europatour führt U2 außerdem nach Paris, Lissabon, Madrid, Kopenhagen, Amsterdam, Mailand, Manchester und London. Konzerttermine für Dublin und Belfast sind in Planung.