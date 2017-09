U2 teilen die erste Single aus ihrem neuen Album "Songs Of Experience".

Dublin (sab) - U2 haben nach "The Blackout" den zweiten Song aus dem kommenden Album "Songs Of Experience" veröffentlicht: die Single "You're The Best Thing About Me".

Gitarrist "The Edge" bezeichnete das Lied als den Versuch, einen Song im Motown-Stil zu schreiben: Die Kombination von rhythmischer Musik und freudiger Stimmung. Er gibt dann aber zu, dass der Song im Endresultat nicht wirklich etwas mit Motown zu tun habe.

"You're The Best Thing About Me" ist einer der Songs, die Bono für seine Familie und Freunde schrieb, aus Angst, in Zukunft nicht viel Zeit mit ihnen verbringen zu können. Die Lyrics entstanden in Anlehnung an eine Bemerkung eines Journalisten, der sagte, die beste Sache an ihm sei seine Frau Ali.

Das Album "Songs Of Experience" folgt auf das, 2014 erschienene "Songs Of Innocence". Zurzeit befinden sich U2 noch auf The Joshua Tree- Jubiläumstour.