Im neuen Video "Side Effects" verlängert Ty Dolla Sign den Sommer ein weiteres Mal.

Los Angeles (dol) - "Couldn't get my mind right for how you lose it, oh no. My breath ain't been right since you took it." In seinem neuen Musikvideo klärt Ty Dolla Sign über die Nebeneffekte der Liebe auf und bringt unter Zuhilfenahme eines Instrumentals von Sons of Sonix und Poo Bear etwas sommerlichen Flair in den tristen winterlichen Alltag. Regie führte Hugo Jenkins.

"Side Effects" stellt nach "Dawsin's Breek" mit Jeremih und "Love U Better" mit Lil Wayne und The-Dream die dritte Videoauskopplung aus Ty Dolla Signs Album "Beach House 3" dar. In den Vereinigten Staaten wurden in der ersten Woche über 29.000 Einheiten seines zweiten Soloalbums verkauft, womit es sich auf Platz 11 der Billboard 200 positionierte. Mit Rang 87 streifte "Beach House 3" auch die deutschen Album-Charts.