Ist der künftige US-Präsident Donald Trump schon so verzweifelt, dass er Demokraten wie Moby für die Amtseinführung bucht?

Konstanz (pabi) - Die Liste mit Absagen für Donald Trumps Inauguration am 20. Januar wächst weiter an. Nachdem bereits Celine Dion, Elton John, Kiss, Andrea Bocelli, Kanye West, Ice T und George Lopez freundlich abgelehnt hatten, bei Trumps Amtseinweihung aufzutreten, erhielt nun Moby dieses Privileg.

In einem Facebook-Post amüsierte sich der Musiker königlich darüber: "Hahahahaha, ich wurde gerade von einem Booking-Agenten gefragt, ob ich bei einem von Trumps Inaugurationsbällen auflegen würde ... Hahahahaha, warte, Hahahaha, echt jetzt? Ich würde eventuell auflegen, wenn Trump seine Steuererklärung veröffentlicht. Ich würde dann wahrscheinlich auch Public Enemy und Stockhausen spielen, um die Republikaner zu unterhalten. ich lache immer noch."

Bei der Anfrage kann es sich eigentlich nur um eine Verwechslung gehandelt haben, denn Moby zählte bereits während des Wahlkampfs zu den schärfsten Kritikern des Milliardärs. Er bezeichnete den Präsidentschaftskandidaten als "orangehaarigen Soziopathen" und "priviligiertes Stück Scheiße."

Hintergrund sind Vorwürfe gegen Trump, über einen Zeitraum von 18 Jahren keine Steuern bezahlt zu haben. Normalerweise veröffentlichen die Präsidentschaftskandidaten der USA ihre Steuerunterlagen – Trump hat das bis heute nicht getan.

Keiner will für Trump singen

Zusätzlich teilte Moby eine Spotify-Playlist mit Songs, die er für Trump auflegen würde. Unter anderem mit Green Days "American Idiot", The Clashs "I'm So Bored With The USA" und Rage Against The Machines "Killing In The Name". Der Golden Globe-Rede gegen Trump von Meryl Streep huldigte der New Yorker ebenfalls. Unter ein Foto der Schauspielerin postete er den Satz: "Wir sind zwar angeblich eine Demokratie, aber wir haben eine Königin."

Ein paar Künstler für die Feier seiner Amtseinführung hat Donald Trump derweil tatsächlich gefunden: The Mormon Tabernacle Choir, Jackie Evancho und The Rockettes. Künstler von Weltrang.