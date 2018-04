Post-apokalyptische Szenen - eine Hommage an Mad Max und die Fall-Out-Reihe.

Los Angeles (emi) - Ohios Trippie Redd gilt momentan als einer der spannendsten Rap-Newcomer. Neben seinem Stil, der Trap und Cloud-Rap mit Punk vereint, ist er für unterhaltsame Musikvideos bekannt.

Sein wohl von Mad Max inspirierter Clip zu "Deadman's Wonderland" zeigt ihn mit Rapper FOREVERANTiPoP und Crew als Wüstenräuber, die ihr Revier verteidigen und alles töten, was ihnen begegnet. Außerdem sieht man einen düsteren Sci-Fi OP-Raum, in dem Trippie am Ende stirbt.

"Deadman's Wonderland" stammt von dem 2017er Projekt "A Love Letter to You 2". Trotz musikalisch ruhigem Vibe ist der Text ein sorgenerfüllter Brief des 18-jährigen Rappers, der sich selbst ermahnt, konzentriert zu bleiben und hart zu arbeiten:

"You gotta get this fuckin' bread man

'Cause if you don't then you's a dead man"