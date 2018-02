Findet die Leidenszeit der Tool-Fans tatsächlich ein Ende? Laut Maynard James Keenan und Adam Jones schon.

Los Angeles (maxi) - Paukenschlag rund um die Progressive-Metaller von Tool: Wie Sänger Maynard James Keenan und Gitarrist Adam Jones berichten, ist das erste Album seit "10.000 Days" von 2006 bereit zur Aufnahme und wird ab März im Studio eingespielt.

Zunächst meldete sich Keenan kürzlich auf Twitter zu Wort und schrieb, dass er vor einigen Monaten endlich die fertigen Audio-Dateien seiner Kollegen bekommen habe, um die er elf Jahre lang gebettelt hatte. Nun seien Text und Melodien für alle Tracks bis auf einen fertiggestellt. Im gleichen Atemzug dämpfte der Frontmann die Erwartungen aber wieder: "Irgendwann nehmen wir sie auf. Es ist ein langer Weg bis zur Ziellinie, aber wenigstens sind wir jetzt näher dran."

Started getting music files from the boys w the word FINAL in the title a few months ago after 11 years of begging. That in theory means the tracks wont change out from under me while I’m trying to write stories and melodies to them. In theory. Still waiting for the FINAL on 1,

— Maynard J Keenan (@mjkeenan) 17. Februar 2018