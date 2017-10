Chris Martin und Co. ehren Tom Petty mit der Unterstützung von Ex-R.E.M.-Gitarrist Peter Buck. Auch The National erinnern an den verstorbenen Musiker.

Los Angeles (sab) - Zu Ehren Tom Pettys spielten Coldplay am Montag noch vor ihrem eigentlichen Tour-Opener "A Head Full Of Dreams" den Petty-Song "Free Falling". Neben den fünf Coldplay-Mitgliedern stand auch Ex-R.E.M.-Gitarrist Peter Buck mit auf der Bühne. Am Ende des Songs hielt Chris Martin die Band mit einem "Ssssh" an, die Lautstärke herunterzufahren und forderte die Menge mit einem "Keep it Going" auf, alleine weiterzusingen.

Coldplay coverten bereits mehrfach Songs anlässlich des Todes von Musikern, etwa Linkin Parks "Crawling" oder "Fight For Your Right" von den Beastie Boys als Adam Yauch verstarb.

Auch The National gedachten Tom Petty: Aaron Dessner postete ein Video auf Instagram, in dem Sänger Matt Berninger zu "Damaged By Love" tanzt. "Singing Petty Songs all day long" schreibt Bryce Dessner auf seinem Account und postete ein Video dazu, auf dem Berninger nicht zum Song tanzt, sondern ihn dann auch selbst in Begleitung einer Akustik-Gitarre singt.

Damaged by Love singing Petty songs all day long. Thank you for all this incredible music. Ein Beitrag geteilt von Bryce Dessner (brycedessner) am 3. Okt 2017 um 11:23 Uhr

Tom Petty wurde 1950 in Florida geboren und erlangte seit den 70er Jahren weltweite Berühmtheit. Am Montag hatte der 66-Jährige ein Herzstillstand erlitten.