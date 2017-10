Tom Petty, Chef der Heartbreakers, ist nach einem Herzinfarkt im Alter von 66 Jahren in L.A. gestorben.

Los Angeles (mis) - Der Musiker Tom Petty ist im Alter von 66 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben. Nach übereinstimmenden Medienberichten wurde der Sänger heute ins UCLA Santa Monica-Krankenhaus eingeliefert, nachdem er gestern bewusstlos in seinem Anwesen in Malibu aufgefunden wurde. Laut CBS News und Variety wurden die lebenserhaltenden Maßnahmen kurz nach seiner Einlieferung eingestellt.

TMZ berichtet, Rettungssanitäter hätten bei Petty nach ihrer Ankunft noch Pulsschlag registriert, allerdings sei keine Gehiraktivität mehr messbar gewesen.

Für Verwirrung sorgte ein Tweet der Polizei von L.A., die behauptete, sie habe "keinerlei Informationen über den Tod des Sängers" und die Information sei "irrtümlich erfolgt". In einem zweiten Tweet hieß es dann, man sei mit dem Fall Petty "nicht betraut".

(1/2)The LAPD has no information about the passing of singer Tom Petty. Initial information was inadvertantly provided to some media sources — LAPD HQ (@LAPDHQ) 2. Oktober 2017

Bob Dylan sagte dem Rolling Stone, er sei "schockiert" über die Nachricht. "Ich sah zu Tom auf. Er war ein begnadeter Performer, voller Licht, ein Freund, den ich nie vergessen werde."

Mit einer Mischung aus Country, Folk und Rock spielen sich Tom Petty und seine Band The Heartbreakers ab Mitte der 70er Jahre weltweit in den Olymp der bekanntesten Bands. Zu den größten Hits zählen "Free Fallin'", "Into The Great White Open" und "I Won't Back Down", das Johnny Cash coverte. Mit Dylan, Roy Orbison, George Harrison und Heartbreakers-Produzent Jeff Lynne (Electric Light Orchestra) spielte Petty ab 1989 in der All Star-Truppe The Traveling Wilburys ("Handle With Care").