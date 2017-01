Die Kaulitz-Brüder bleiben ihrem neuen Image als Schampus-Elektropopper treu, wie zwei neue Songs belegen.

Los Angeles (laut) - Erst vor einem halben Jahr startete Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz sein kaum beachtetes Soloprojekt Billy. Dass er nun so schnell zurück in den sicheren Hafen seiner Hauptband zurück rudert, lässt natürlich Raum für Spekulationen. Andererseits liegen die Kreisch-Zeiten von Tokio Hotel auch weit zurück: Der Neustart als Synth-Pop-Band mit "Kings Of Suburbia" geriet 2014 zum Flop, von nur knapp 20.000 verkauften Exemplaren ist die Rede.

Der am 3. März erscheinende Nachfolger "Dream Machine" macht dennoch genau dort weiter. Überraschend sanft und melancholisch hallt Bills Stimme über die sanften Synthieklänge, dass man fast denken könnte, man wäre bei The Weeknd gelandet.

"Wir sind, was die Arbeit betrifft, ganz zu unseren Ursprüngen zurück gegangen – Tom und ich haben alle Songs geschrieben und produziert. Für uns war wichtig, nur die Musik zu machen, die sich nach uns anfühlt – und dafür haben wir einmal komplett die Perspektive gewechselt", erzählt der Sänger zum Entstehungsprozess der Platte. Der zweite Song "What If" präsentiert allerfeinsten Radio-Pop. Klingt eigentlich nach klingelnden Kassen.

Wer "Dream Machine" vorbestellt, bekommt den Song "Something New" als Sofort-Download dazu geschenkt.