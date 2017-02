Bill in Leo-Jacke, Tokio Hotel im Gewächshaus: "We're high as fuck!" Ja, so schaut ihr aus!

Gewächshaus (ana) - Nach den lyrischen und visuellen Ergüssen zu "Something New" vergangene Woche gibt es jetzt das Bewegtbild zu Tokio Hotels zweiter Single "What If" zu bestaunen. Diesmal sieht man Bill sogar zusammen mit seiner Band.

Klamotten und Setting erscheinen immer noch abgespacet, erinnert die ganze Aufmachung doch etwas an "Jurassic Park". Der Song präsentiert sich in klassischem Radio-Dance-Pop.

Das dazugehörige Album "Dream Machine" erscheint am 3. März.