Neuer Song, neues Album, neue Tour: Die Boyband greift noch mal an.

Köln (kil) - Epische Weite und musikalische Leere, so könnte man das Video und die Single "Something New" der ehemaligen Pop-Sensation Tokio Hotel in Kürze zusammenfassen. Bill Kaulitz wankt, lechzt und rennt durch die Wüste. Verliert Oberteil und Jacke und sticht wie wahnsinnig auf den harten Wüstenboden ein. Sand und Staub werden dann auch noch über den ausgezehrten Körper geschüttet. Muss Kunst sein.

Eine musikalische Neuausrichtung der Band sollte es auch diesmal wieder sein. Orientiert am 80er-Jahre-Sound. Anders gesagt: Was 2014 noch "Kings Of Suburbia" hieß, nennt sich am 3. März "Dream Machine". Die Tour beginnt in London und führt Tokio Hotel auch in folgende, mittlerweile recht überschaubar gewordene Venues:

15.03. Hamburg, Docks

16.03. Frankfurt, Batschkapp

24.03. Köln, E-Werk

25.03. Stuttgart, Im Wizemann

27.03. Zürich, Volkshaus

31.03. München, Tonhalle

01.04. Leipzig, Haus Auensee

04.04. Berlin, Huxley's Neue Welt