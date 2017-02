Der Italiener Guiseppe Acito spielt mit seinen Plastikkameraden den Kraftwerk-Klassiker "The Robots" nach.

Internet (ana) - Lego-Fans dieser Welt versuchen ihre Sammelleidenschaft vermutlich oft verzweifelt vor ihren besseren Hälften zu rechtfertigen. "Ich brauch das!" oder "Das ist irgendwann mal ganz viel Geld wert!" dürften dabei häufig gehörte Begründungen sein: "Ich mach damit Musik!" hingegen wohl nur selten.

Anders bei Guiseppe Acito. Der Elektro-Musiker und Produzent aus Italien hat seine Lego-Männchen mit Drum Pads, Musik-Apps und Instrumenten ausgestattet und spielt damit seit 2013 Klassiker der elektronischen Musik nach.

Neben Daft Punk und Depeche Mode hat sich seine Toa Mata Band nun auch den Kraftwerk-Klassiker "The Robots" vorgenommen. Die Instrumente und Pads werden dabei von Lego-Konstruktionen hin und her bewegt. Das Ergebnis ist ziemlich faszinierend:

Nicht das einzige kuriose Kraftwerk-Cover

Die Toa Mata Band ist natürlich nicht die erste, die Kraftwerk-Klassiker in neue Gewänder verpackt. So verkleideten sich dafür beispielsweise schon Mainzer Grundschüler als Roboter. Die Kinder der Lemmchen Grundschule landeten mit ihrer "Roboter"-Version einen YouTube Hit und erhielten sogar ein Lob vom ehemaligen Kraftwerk-Mitglied Karl Bartos: "Was für fleißige Roboter! Ihr seid großartige Musikanten!"

Einmal um den Globus gereist, findet man Señor Coconut und Band. Die machten es möglich, zu Kraftwerk Salsa und Bachata zu tanzen. Auf ihrem Album "El Baile Aleman", übersetzt "Der Deutsche Tanz", interpretierten sie einige Kraftwerk Songs im lateinamerikanischen Gewand. Leider findet sich dazu kein Bewegtbild, dafür aber ein ziemlich trashiges Cover: