"Als hätten sie mein Tagebuch gelesen": The xx dokumentieren das besondere Verhältnis zu ihren Fans in einem Kurzfilm.

Konstanz (mis) - "Es ist als hätten sie mein Tagebuch gelesen und daraus die Lyrics geschrieben": Dieser Satz einer The xx-Anhängerin bringt die Faszination und Magie, die die Songs der britischen Elektronikband auf ihre Fans ausüben, perfekt auf den Punkt. Ihre sanfte und doch treibende Popmusik, die gleichzeitig zum Träumen und Tanzen animiert, spricht Menschen auf ganz unterschiedliche Weise an.

Davon erzählt der knapp zehnminütige Kurzfilm "We See You Berlin", der als Liebeserklärung der Band an ihre Fans durchgeht, indem er Fans porträtiert, die wiederum der Band ihre Liebe zollen:

"We See You Berlin" dokumentiert das Verhältnis ausgewählter Fans zur Band und zeigt das Trio hinter den Kulissen ihrer Lollapolooza-Show in Berlin am 10. September. Die Idee verfolgte die Band schon länger und hatte sich bei ihrem einzigen Festivalauftritt in Deutschland angeboten. Das dritte Studioalbum "I See You", das im Januar dieses Jahres erschienen ist, steht kurz vor einer Gold-Auszeichnung für 100.000 verkaufte Tonträger.