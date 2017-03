Jamie xx und Co. servieren ein neues Video zur Hitsingle "Say Something Loving".

London (mis) - 2017 traten The xx in eine neue Phase ein: Nummer-Eins-Album mit "I See You" und eine ausverkaufte Tour durch deutsche Mehrzweckhallen - mit einem Sound, der so intim und zerbrechlich klingt, dass er dort gar nicht hinzupassen scheint.

Zur minimalistischen Single "Say Something Loving" reichen die Briten, denen gerade sieben ausverkaufte Konzerte in der Londoner Brixton Academy bevorstehen, nun ein Video nach.