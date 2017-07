Werbespot, Liebesbotschaft, Kurzfilm: Im Clip sind zudem Promis wie Ashton Sanders und Paris Jackson zu sehen.

Die Indie-Superstars The XX veröffentlichen mit ihrem Video zu "I Dare You" eine etwas andere Art des Songvideos. Neben den Bandmitgliedern zeigt der Clip reichlich bekannte Gesichter: Zu sehen sind Paris Jackson, Ashton Sanders ("Moonlight"), Millie Bobby Brown (bekannt aus der Serie "Stranger Things"), Ernesto Carvantes und Lulu.

Der Zusammenarbeit mit Raf Simons, Kreativchef von Calvin Klein, ist zu verdanken, dass alle Mitwirkenden Kleidung des Modelabels tragen. Das Video ginge daher auch gut als Werbespot durch.

Der Clip entstand in L.A. und soll laut The XX eine Hommage an die Stadt darstellen: "Es ist unser Liebesbrief an Los Angeles, eine Stadt, die uns sehr am Herzen liegt, wo wir Teile unseres Albums "I See You" geschrieben und aufgenommen haben".

Neben Raf Simons war Starfotograf Alasdair McLellan an der Regie beteiligt. "I See You", das dritte Album der Band, erschien im Januar.