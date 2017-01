Back to the roots: "Say Something Loving" erinnert an die Anfänge der gefeierten Indie-Band.

London (mis) - Nachdem The XX gestern bereits den einminütigen Trailer eines neuen Songs via Social Media teilten, der die Band in einer Tokioter Karaoke-Bar zeigte, folgt heute die vollständige Version. "Say Something Loving" ist eine deutliche Abkehr vom zugänglichen Elektro-Pop-Ansatz des Vorgängers "On Hold" und verzaubert wieder mit minimalistischen Gitarre-/Bass-Arrangements und einem hypnotischen Refrain, der alle Freunde ihres 2009er Debüts "XX" glücklich machen dürfte.

Erneut prägt ein Sample den Track, diesmal dem 1976er Song "Do You Feel It?" des US-Duos Alessi Brothers entnommen, die man allenfalls vom 1984er "Ghostbusters"-Soundtrack kennen könnte ("Savin' The Day"). "I See You", der Nachfolger des The XX-Albums "Coexist", erscheint am 13. Januar.