The XX releasen die erste Single aus ihrem kommenden Album "I See You".

London (pabi) - In den letzten Tagen brodelte die Gerüchteküche bereits, nachdem eine Trackliste samt Albumtitel auf Shazam, Soundschnipsel auf Spotify und Textfetzen auf der Bandwebseite an die Oberfläche gelangt waren. Heute haben The XX ihr neues Album "I See You" angekündigt und die erste Single "On Hold" veröffentlicht. Der Track sampled Hall And Oates "I Can't Go For That (No Can Do)" aus dem Jahr 1981.

"I See You" erscheint am 13.01.2017