Sieben Tage lang übernahm die Band die Brixton Academy: Ein Konzertvideo gewährt nun intime Einblicke.

London (kil) - Die britische Band The XX veröffentlicht einen herrlichen Konzert-Kurzfilm: "Night + Day Brixton" begleitet die Auftritte des Trios in der legendären Brixton Academy im März.

Sieben Tage lang übernahmen The XX als Headliner die Londoner Location. Die Woche geriet zu einem einzigartigen Event. Zahlreiche Gäste und Supportacts, u.a. Sampha, Robyn oder Florence, kamen zum Fest nach Südlondon. Davon zeugt die 22-minütige Doku, die auch Behind the scenes-Material enthält.

Heimspiel für soziale Zwecke

Radioshows mit den Bandmitgliedern, dicke Aftershows in Clubs oder ein sechsstündiges DJ-Set von Jamie XX komplettierten das außergewöhnliche Programm. Die Einnahmen stellten The XX auch für soziale Zwecke zur Verfügung.

Im kommenden Sommer spielen die Briten auch auf zahlreichen Festivals: So freut sich Berlin diesmal über einen Auftritt beim Lollapalooza.