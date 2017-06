Abel Tesfaye veröffentlicht einen weiteren Videoclip aus seinem gefeierten Album "Starboy".

Ontario (luc) - The Weeknd veröffentlicht ein weiteres Video aus seinem gefeierten 2016er-Album "Starboy". In "Secrets" wandert der R'n'B-Sänger durch ein riesiges Gebäude, das vermutlich die Bibliothek von Toronto darstellt.

Der Kanadier besingt ein Paar, das ebenfalls in dem massiven Komplex umherstreicht. Faszinierende Aufnahmen der Architektur im Brutalismus-Stil untermalen den Song.

Zuvor veröffentlichte Abel Tesfaye schon eine Fülle an Musikvideos zu anderen "Starboy"-Tracks. So zum Beispiel für "I Feel It Coming" mit Daft Punk, "Reminder", "Party Monster", "Starboy", und den 12-minütigen Kurzfilm "Mania".