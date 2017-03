In seinem neuen Clip begegnet der R'n'B-Sänger einer Art außerirdischen Medusa, und Daft Punk geben die Schatzjäger.

Toronto (ana) - Jaja, The Weeknd und die Frauen. Der Sänger mit dem Teddybären-Gesicht ist dem weiblichen Geschlecht absolut erlegen. Kaum kommt eine schöne Frau um die Ecke, zack, ist es um ihn geschehen. Das wird ihm in seinem neuen Video zu "I Feel It Coming" allerdings zum Verhängnis:

Auf einem steinigen Planeten begegnet The Weeknd einer schönen Frau, mit der er tanzt und schmust, bis die Sonne untergeht. Dann nämlich verwandelt sich die extraterrestrische Schönheit erst in Stein, danach in eine Schlange. Da The Weeknd dem Charme dieser medusaartigen Schlangenlady erlag, wird auch er zu einer steinernen Figur.

Das Video ist im gerade beliebten Retro-Stil gehalten. Ganz am Schluss, als die Musik schon verklungen ist und sich eine dicke Eis- und Schneedecke über den R'n'B-Sänger gelegt hat, erscheinen Daft Punk für zwei Sekunden in High Definition und mit High-Tech-Schatzkarte in der Hand.

"I Feel It Coming" entstammt The Weeknds im vergangenen Jahr erschienenen Album "Starboy". Bereits bei der Grammyverleihung gab er den Song gemeinsam mit Daft Punk in einer ähnlichen Kulisse zum Besten.