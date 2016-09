Der Neo-R'n'B-Sänger bringt im Clip zum Song mit Daft Punk sein altes Ich um.

In der Villa (jim) - Eigentlich könnte sich Abel Tesfaye aka The Weeknd auf seinen Lorbeeren ausruhen. Das letzte Album "Beauty Behind The Madness" war extrem erfolgreich und mit "Earned It" aus dem Soundtrack "Fifty Shades Of Grey" gabs gar globale Aufmerksamkeit. Doch der Künstler überrascht lieber: Wie aus dem Nichts erscheint die neue Single "Starboy" mit einem der begehrtesten Feature zurzeit: Daft Punk.

Im Video nimmt The Weeknd sein altes Ich mit der prägnanten Frisur gefangen und erdrosselt es. Sein neues Ich hat einen feschen Kurzhaarschnitt. Danach nimmt er ein pink schimmerndes Kreuz und zerstört die Villa. Daft Punk sind kurz auf einem Gemälde zu sehen, in herrschaftlichem Gewand.

Das neue Album heißt ebenfalls "Starboy" und erscheint am 25. November.