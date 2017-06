In "Holding On" spielt Frankie Faison aus der Serie "The Wire" die Hauptrolle. War On Drugs-Boss Adam Granduciel ist auch dabei.

Philadelphia (luc) - Mit "Holding On" veröffentlichen The War On Drugs ihre erste Single vom kommenden Album "A Deeper Understanding". Passend dazu erscheint nun ein herzerwärmendes Video zum neuen Track. Schauspieler Frankie Faison, bekannt als Ervin Burell aus der TV-Serie "The Wire" spielt die Hauptrolle im sechseinhalb-minütigen Clip. Aber auch Adam Granduciel, Frontmann der Indie-Rock-Band, darf mitspielen.

Musikalisch als auch lyrisch oft mit Neil Young, Tom Petty, oder Bruce Springsteen verglichen, fängt die Band mit "Holding On" ein Stück amerikanisches Lebensgefühl ein. In wunderschönen Aufnahmen sieht man einen älteren Herrn, der scheinbar nach kurzer Abwesenheit wieder in seiner Heimatstadt ankommt.

Der Tod seiner Frau scheint ihn mitgenommen zu haben, doch er geht wacker durch den Tag und vergisst dank der Freundschaft und Gesellschaft der Einheimischen für einige Momente die Trauer. Eine optimistische wie auch traurige Geschichte zugleich - und nichts für Menschen, die nah am Wasser gebaut sind. Regie führte Brett Haley, das Konzept zum Video stammt von Krysten Ritter, die ebenfalls bei der US-Kultserie "Breaking Bad" mitgearbeitet hat.

"Holding On" ist, abgesehen von der exklusiven Record-Store-Day-Single "Thinking Of A Place" vom April das erste musikalische Lebenszeichen der Band seit der gefeierten Platte "Lost In The Dream" von 2014. Das neue Album "A Deeper Understanding" erscheint am 25. August via Warner.