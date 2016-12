Erster großer Aderlass bei The Voice: Sieben Talente pro Team müssen die Koffer packen.

Berlin (jim) - Es spitzt sich zu bei The Voice Of Germany. Nach den Battles fand gestern Abend der erste von zwei Sing-Offs statt. Darin geht es um die begehrten Hot Seats: Drei Plätze pro Team stehen für das Halbfinale zur Verfügung und der Coach entscheidet, welches seiner Talente auf den Stuhl kommt.

Das Spannende daran: Die Kandidaten singen nacheinander, sind aber alle drei Stühle besetzt und ein nachfolgender Kandidat performt überzeugender, muss der Coach einen Hot Seat-Inhaber feuern.

Die Spreu trennt sich vom Weizen

Da jedes Team zehn Talente ins Rennen schickt, fahren jeweils sieben nach Hause. Ein großer Aderlass für die Show oder wie alle Juroren stets betonten: "Die Spreu trennt sich vom Weizen".

Zunächst war das Team der Fantas an der Reihe und die luden zu den Proben tatsächlich Robbie Williams. Die Talente begrüßten ihn mit einem lauten "Kreisch". Smudo erklärte, die Poplegende sei ein "rischtisch geiler Schtrischäh".

Synchronsprecherin Lara Trautmann kam als Erste dran und schmetterte den französischen Song "Dernière Danse" von Indila. Robbie war ganz vernarrt in Laras rote Haare und wundervolle Augen. Sie schaffte es auch auf den Stuhl, musste denselben am Ende aber doch räumen. Jetzt kann man sie bei Rocket Beans TV in der Sendung "Game Two" erleben.

Im Halbfinale sind dagegen: Der Blues-Rocker Marc Amacher aus der Schweiz mit seiner Interpretation von "Personal Jesus" - laut eigener Aussage irgendwo zwischen Johnny Cash und Marilyn Manson, die Soul-Sängerin Yasmin Sibide mit "Rather Be" von Clean Bandit sowie Robert Ildefonso. Seine funky Darbietung von "Mercy" (Duffy) rockte dermaßen die Halle, dass er prompt eine Zugabe samt fideler Tanz- und Beatbox-Einlage aufs Parkett legte.

Das einzige Mädchen kommt weiter

Beim A-Team setzte Bourani auf Emeli Sandé als Co-Coach. Michael Caliman eröffnete mit "Nothing Compares 2 U", das bekannte Prince-Cover von Sinéad O'Connor. Alle Juroren waren begeistert und sahen einen "Wahnsinnsauftritt", so dass er seinen Hot Seat für den Rest der Sendung behalten durfte. Ein Start-Ziel-Sieg sozusagen.

Den zweiten Platz im Halbfinale sicherte sich das einzige Mädchen im A-Team. Lucie Fischer sang mit "Next To Me" auch einen Song von Sandé - die zeigte sich schon während der Proben sehr angetan von Lucies Kraft und Energie. Dem stimmte beim Auftritt auch Michi Beck zu. Bourani gefiel vor allem ihre quirlige Art: Bünyamin Yazici musste seinen Stuhl räumen. Der Arme trug Mark Forsters "Chöre" vor, da war seine Chance von vornherein doch eher gering.

Geradezu andächtig wurde es beim dritten Halbfinalisten Tay Schmedtmann. Mit sehr viel Gefühl und Soul bot er "Ich Atme Ein" von Roger Cicero - und verpasste dieser durchgestylten Show einen emotionalen Moment. Sein sonst so cooler Coach war den Tränen nahe. Für Tay ging Joel Guzmann aus dem Studio, der ebenfalls mit "Georgia On My Mind" von Ray Charles für einen Höhepunkt gesorgt hatte.

Das nächste Mal bei TVOG

Am kommenden Donnerstag folgen die Sing-Offs der Coaches Yvonne Catterfeld und Samu Haber. Die deutsche Chanteuse holt sich mit Alicia Keys ein Schwergewicht ans Klavier, der lässige Finne berief dagegen Newcomer Shawn Mendes an seine Seite.