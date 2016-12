Wie immer viel Talent, ein wenig Unsicherheit und "Scheiß-Entscheidungen" bei den vierten Battles.

Berlin (pabi) - Wie gewohnt waren bei den vierten Battles von The Voice of Germany gestern Abend durchweg gute Auftritte, ein ungleiches Battle und eine Explosion zu sehen. Die Küken tun sich etwas schwer.

Das erste Battle bestreiten Nico und Victoriya aus dem Team Yvonne, die Gnarls Barkleys "Crazy" singen müssen. Bei der Entscheidung findet Yvonne es "so unfair", dass sie sich jetzt von einem der beiden verabschieden muss. Warum lässt sie dann die zwei gegeneinander antreten? Wie dem auch sei, schlussendlich kommt Nico weiter, Yvonne Catterfeld kann ihre Tränen nicht unterdrücken und Victoriya geht mit Standing Ovations nach Hause.

Schüchternheit gegen Stagemonster

Dann sind Selina, mit 16 die jüngste Kandidatin der Show und Yasmin aus dem Team Fanta 4 dran. Die müssen "Hey Now (Don't Dream It's Over) von Crowded House singen. Selina war bereits in den Proben etwas schüchtern und unsicher und weil Yasmin dann im Ring "das Stagemonster heraushängen lässt" kommt sie auch in die Sing-Offs.

Als nächstes steht das erste Battle im Team Bourani an. Jonas und Theresa singen Robbie Williams "Eternity" gegeneinander. Jonas hat schon in den Blind Auditions vier Buzzer kassiert und beweist auch in diesem Battle, dass er großes Talent besitzt und deshalb in die Sing-Offs darf.

Auftritt für die Mutter

Im Team Samu sind Dehua und Robin mit Ruth Bs "Lost Boy" dran. Der emotionale Chinese Dehua will das seiner Mutter in China widmen, die er seit ein paar Jahren nicht mehr gesehen hat. Sein Auftritt ist dementsprechend gefühlvoll, Robin ist wohl nur einen Tick besser.

Florentina und Marijana aus dem Team Fanta 4 treten mit "Scars To Your Beautiful" von Alessia Cara gegeneinander an. Beide liefern eine gute Show ab, Florentina kann aber mit ihrer besseren Bühnenpräsenz überzeugen und kommt in die Sing-Offs.

Ungleiches Battle

Im Team Haber folgt dann ein recht ungleiches Battle. Anna-Lena, die wegen ihrer tiefen Stimme in den Blind Auditions schon für einen Mann gehalten wurde, singt gegen die zierliche Maja Rio Reisers "Junimond". Der Song ist etwas unglücklich gewählt, denn Anna-Lena hat hier mit ihrer Stimme ganz klare Vorteile und kommt weiter.

Im Team Bourani sind dann Steven und Daniel dran. Die singen Olly Murs "You Don't Know Love". Da das beide wie echte Nachwuchs-Popstars erledigen, fällt die Entscheidung entsprechend schwer. So fand etwa Michi Beck Daniel besser, aber Andreas Bourani entscheidet sich, mit Steven in die Sing-Offs zu gehen.

"Fuck me!

Zu guter Letzt folgt wie immer "die beste Battle Performance im Team Samu ever". Vanessa und Dorothea singen Jessie Js "Masterpiece". Für die selbstbewusste Dorothea wird das "eine Explosion", und Samu Haber meint "Fuck me! Das wird besser als das Original!"

Am Ende liefern beide tatsächlich einen super Auftritt ab. Yvonne Catterfeld: "Ein absurd krasses Battle!" Dementsprechend schwer fällt es Samu Haber sich für eine der Kandidatinnen zu entscheiden: "Scheiße, Scheiße. Dunklere Scheiße, traurige Scheiße."

Er entscheidet sich dann für Dorothea, aber Vanessa kommt ebenfalls in die Sing-Offs, denn Yvonne Catterferld nutzt ihre Chance zum Steel Deal.