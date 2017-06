Das letzte Video von Chris Cornell zeigt die Dramatik der Flüchtlingskrise auf eine bewegende Art und Weise.

Detroit (nao) - Einen Monat nach seinem Tod erscheint das letzte Video "The Promise" von Chris Cornell, das das Thema um die Kriegsflüchtlinge dramatisch beschreibt.

Dieser Song ist der Titeltrack für den gleichnamigen Film "The Promise- Die Erinnerung bleibt", der von einer Dreiecksbeziehung vor dem Hintergrund des Völkermords an den Armeniern handelt und am 17. August diesen Jahres in die deutschen Kinos kommt.

"In dem Video möchte Cornell die Gegensätzlichkeit zeigen, von Szenen mit Vereinigungen, Rettung und Märsche für Gerechtigkeit, im Kontrast mit den zerbombten Städten, die mit Trümmern gefüllten Klassenzimmer und den weinenden Müttern", so Esrailian.

Film-Regisseur Eric Esrailian und Song-Produzent Alvis sagen in einem Interview mit dem Rolling Stone, dass Chris' Stimmung, während er an dem Video arbeitete, nur positiv war: "He was happy, passionate, engaged and creative. He was focused, but excited; not stressed. Just happy".

Auf Cornells Wunsch hin ist das Video gestern am Weltflüchtlingstag, den 20. Juni 2017 erschienen. Der Tag erinnert an "Die Stärke, den Mut und das Durchhaltevermögen von Millionen von Flüchtlingen".

Der ehemalige Soundgarden-Frontman hatte vor, alle Einnahmen des Videos und Songs an die Wohltätigkeitsorganisation "International Rescue Committee" zu spenden.