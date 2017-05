The National melden sich zurück: Hört den Song-Appetizer zum neuen Album "Sleep Well Beast".

New York (mis) - Vier Jahre nach ihrem letzten Album "Trouble Will Find Me" melden sich die Indie-Melancholiker von The National mit einem neuen Song zurück. "The System Only Dreams in Total Darkness" ist der Vorbote des neuen Albums "Sleep Well Beast".

Das mittlerweile siebte The National-Album wurde von Aaron und Bryce Dessner sowie Sänger Matt Berninger produziert, von Peter Katis gemixt und entstand in Aaron Dessners Studio Long Pond. "Sleep Well Beast" erscheint am 8. September. Am 23. und 24. Oktober tritt die Band im Berliner Tempodrom auf, am 21. Oktober in der Hamburger Elbphilharmonie. Dort kuratiert Bryce Dessner zudem am Wochenende des 20. Oktobers das Programm des Konzerthauses unter dem Namen "Reflektor Bryce Dessner".