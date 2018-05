Mit zwei neuen Songs kündigen The Kooks ihr fünftes Studioalbum "Let's Go Sunshine" an, mit dem sie sich neben den Beatles und Oasis einreihen wollen.

Brighton (emi) - The Kooks werden noch in diesem Sommer ein neues Album veröffentlichen, zwei Songs davon kann man bereits hören. Laut Sänger Luke Pritchard begann die Band bereits 2015, an einem neuen Studioalbum zu arbeiten, das musikalisch die Richtung des Vorgängers "Listen" fortsetzt. Damit waren die Briten aber so unzufrieden, dass sie alles wegwarfen, um noch mal neu anzufangen.

"Let's Go Sunshine" solle ein Klassiker werden, das "Rubber Soul" oder "Definitely Maybe" von The Kooks meint Pritchard. "Ich habe angefangen das Album von einem finsteren Standpunkt aus zu schreiben und mich in dem Prozess neu verliebt, die Lyrics spiegeln das wieder".

Um die Liebe geht es auch in der Single "All The Time". Auf den bluesigen Vers folgt der Hook mit dem dramatischen Text: "I want you to be there when I die".

"No Pressure" klingt da wesentlich gelassener und unbeschwerter. Sowohl die Melodie, als auch der Background-Gesang erinnern an den 60s-Sound der Beach Boys.

Das fünfte Studioalbum "Let's Go Sunshine" erscheint am 31. August. Noch davor sind The Kooks im Juni als Support für die Rolling Stones in Berlin und Stuttgart dabei.