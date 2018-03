Das Duo meldet sich mit einem entschleunigten Saul Williams-Cover zurück.

Los Angeles (maxi) - Seit der letztjährigen "Non-Electric"-EP war von den Kills nichts mehr zu hören. Das ändert sich nun mit dem Release des Saul Williams-Covers "List Of Demands (Reparations)".

Die deutlich gedrosselte Adaption beginnt mit einem minimalistischen Beat, der unmittelbare Assoziationen mit "We Will Rock You" hervorruft. Im Video sitzen sich Alison Mosshart und Jamie Hince in Handschellen gegenüber und illustrieren zu Synthesizer-Klängen die Fesseln zwischenmenschlicher Beziehungen.

Vom Urheber des Songs gibt es nur Lob für die Interpretation: "Ich bin geehrt. Ich mochte die Kills schon vor dem Cover. Wenn sie sich in dem Song fühlen, ist es, weil sie genauso ein Teil davon sind wie ich.", so Williams.