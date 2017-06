The Killers veröffentlichen mit "The Man" das erste neue Material seit fünf Jahren. Auch das neue Album "Wonderful Wonderful" erscheint bald.

Las Vegas (luc) - Fünf Jahre nach dem Album "Battle Born" melden sich The Killers wieder zurück: Der funky Track "The Man" ist Vorbote für die kommende, fünfte Platte der Band: "Wonderful Wonderful" erscheint demnächst.

In dem von Garret 'Jacknife' Lee (R.E.M., Weezer) produzierten Song besinnt sich Killers-Frontmann Brandon Flowers seiner früheren Jahre und bezeichnet sich schelmisch als 'the man': "I got gas in the tank, I got money in the bank / I got news for you baby, you're looking at the man."

Die neue Single weist überraschende Funk-Einflüsse auf, etwas, was man so von den Killers noch nicht gehört hat. Auch Brandon Flowers gibt zu, dass das gesamte, kommende Album "ziemlich funky ist, funkier als alles, was wir je davor gemacht haben."

"Wonderful Wonderful" erscheint gegen Ende September, ein genaues Release-Datum ist bisher nicht bekannt. Außerdem geben sich The Killers auf diversen Festival-Terminen in Europa die Ehre - so zum Beispiel am 22. Juni auf dem Tinderbox Festival in Dänemark.