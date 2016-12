Nach 18 Jahren Wartezeit erscheint frisches Material der Schotten: "Damage & Joy" ist für Ende März angekündigt.

East Kilbride (pabi) - Die schottischen Alternative-Rocker The Jesus And Mary Chain kündigen ihr erstes Album seit 1998 an. Der Nachfolger von "Munki" trägt den Titel "Damage And Joy" und erscheint am 24. März.

Mit diesen erfreulichen News beschert uns die Band auch gleich den ersten Track "Amputation" aus ihrem neuen Album. Außerdem kommen die Schotten im April für vier Termine nach Deutschland.

Das komplette Tracklisting des neuen Albums:

Amputation War On Peace All Things Pass Always Sad Songs For A Secret The Two Of Us Los Feliz (Blues And Greens) Mood Rider Presedici (Et Chapaquiditch) Get On Home Facing Up To The Facts Simian Split Black And Blues Can't Stop The Rock

Auf Tour im April:

20.04.17 Darmstadt – Centralstation

21.04.17 Hamburg – Fabrik

24.04.17 Berlin – Huxleys Neue Welt

25.04.17 Köln – Live Music Hall