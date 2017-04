Der Gitarrist und Namensgeber der US-Band wurde gestern tot in seiner Wohnung aufgefunden. Er wurde 71 Jahre alt.

Groton, Massachusetts (luc) - John Warren Geils ist tot. Offiziellen Angaben zufolge starb er eines natürlichen Todes. Es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden. Gestern hatte ihn die Polizei tot in seiner Wohnung in Groton, Massachusetts gefunden. Er wurde 71 Jahre alt.

Geils war Gründer und Gitarrist der J. Geils Band, die sich 1967 in Worcester formierten. Die größten Erfolge feierte die Blues/Rock-Band in den späten Siebziger- und Achtziger-Jahren mit Hits wie "Centerfold", "Love Stinks" und "Freeze-Frame". "Centerfold", ihr Ohrwurm schlechthin, hielt sich 1982 wochenlang an der Spitze der Charts und ist bis dato das bekannteste Lied der Gruppe.

Nach dem Erfolg in den frühen Achtzigern veröffentlichte die J. Geils Band ihr 14. Album "You're Gettin' Even While I'm Gettin' Old" (1984) und löste sich nur ein Jahr später auf. Die obligatorische Reunion-Show fand dann 1999 statt.

2012 verklagte J. Geils die restlichen Bandmitglieder wegen unerlaubter Nutzung seines Namens und warf ihnen vor, ohne ihn touren zu wollen. Dies besiegelte die endgültige Auflösung der Band. Ex-Sänger Peter Wolf veröffentlicht bis heute Soloalben.