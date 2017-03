Am neuen "The Fate Of The Furious"-Soundtrack sind neben Pitbull auch Migos und Young Thug beteiligt.

Miami (kil) - Lockere Beats künden von Sommer, knallige Farben wecken die Lust auf Salsa und Mojito. Dazu wackeln Pitbull, J Balvin und Camila Cabello im neuen Video mit der Hüfte.

Hier wird an nichts gespart, weder an Klischees noch an aufgesetzter guter Laune. Die Combo weckt Sehnsüchte und serviert nebenbei noch Ohrwürmer auf Glitzer-Tablett und poliertem Farbfilter.

Von Sonne und Sorglosigkeit darf man ja mal träumen, und in diesen simplen Mitteln liegen die Qualitäten des vermeintlich so aggressiven Pitbulls, der hier seltsam zart auf Spanisch daher rappt.

Soundtrack fürs Auto

"Fate and Furious 8" kommt im April in die Kinos und lockt mit Testosteron, fetten Karren und einem Soundtrack, an dem u.a. noch Migos und Young Thug beteiligt sind.